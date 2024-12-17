網上熱話｜玩健身器材染性病？醫生稱無可能

之前有網民稱玩健身觸碰器材感染性病衣原體(chlamydia)，引起大眾擔心。不過，在社交網有逾300萬追隨者的明星醫生Joe Whittington稱，像網民所說因玩健身器材感染性病是無可能的。
TikTok用戶@grinny45稱，因為眼睛患結膜炎求醫，檢測發現那是由衣原體引起，而他性生活並不活躍，醫生問他是否常做健身，他答是。醫生解釋可能器材座位留有其他使用者的汗水，他的毛巾放於上面，然後又用來抹面，令眼睛受感染。該短片引起很大迴響，有網民斥是女人不穿內褲玩健身器材引起，另有網民上載他們在使用健身器材前落力清潔各種器材，並稱擔心眼睛感染衣原體。
網上熱話｜「除非你對健身器材做了不尋常的事」
急症室醫生Joe Whittington卻另有看法，指普通接觸或碰觸物體表面並不會感染衣原體，「除非你對健身器材做了不尋常的事，否則你是安全的」。不過，他同意其他感染確實有可能透過健身器材表面傳播，例如金黃色葡萄球菌、皮膚真菌(俗稱金錢癬)及皮膚疣，所以使用器材前最好抺一抹。其他性健康專家也稱，無證據顯示透過健身器材或毛巾會感染衣原體，該病由性接觸包括口交等傳染，也可能因共用性玩具而感染；接吻、擁抱、毛巾或廁板是不會傳染的，該細菌不能在體外存活長時間。