網上熱話｜玩健身器材染性病？醫生稱無可能

之前有網民稱玩健身觸碰器材感染性病衣原體(chlamydia)，引起大眾擔心。不過，在社交網有逾300萬追隨者的明星醫生Joe Whittington稱，像網民所說因玩健身器材感染性病是無可能的。

TikTok用戶@grinny45稱，因為眼睛患結膜炎求醫，檢測發現那是由衣原體引起，而他性生活並不活躍，醫生問他是否常做健身，他答是。醫生解釋可能器材座位留有其他使用者的汗水，他的毛巾放於上面，然後又用來抹面，令眼睛受感染。該短片引起很大迴響，有網民斥是女人不穿內褲玩健身器材引起，另有網民上載他們在使用健身器材前落力清潔各種器材，並稱擔心眼睛感染衣原體。