網上熱話｜男子失信用卡 驚見離奇簽帳 劇情峰迴路轉 涉兩少女(有片)

兩名女學生被拍到在便利店內以事主的信用卡付款。(互聯網)

南韓一名男子早前忽然收到銀行手機短訊通知，內容是一則令他摸不著頭腦的簽帳，他才得知信用卡遺失，而且更被盜用了。然而事件其後竟出現峰迴路轉的發展。

該名60多歲姓韓的男事主，於上月19日晚上9點21分左右收到一條手機短訊，內容是「卡支付，300韓圜，OO便利店」，300韓圜相當於港幣約1.8元。他見金額那麼少，起初以為是信用卡手續費，沒有太在意，至翌日才發現自己的信用卡不見了，立刻打電話給農業銀行濟州島分行報失。

銀行職員也許覺得「事有蹊蹺」，建議事主去便利店一趟，因為該處是信用卡最後一次被用的地點，而且支付金額很小。