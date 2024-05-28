網上熱話｜男子失信用卡 驚見離奇簽帳 劇情峰迴路轉 涉兩少女(有片)

南韓一名男子早前忽然收到銀行手機短訊通知，內容是一則令他摸不著頭腦的簽帳，他才得知信用卡遺失，而且更被盜用了。然而事件其後竟出現峰迴路轉的發展。
該名60多歲姓韓的男事主，於上月19日晚上9點21分左右收到一條手機短訊，內容是「卡支付，300韓圜，OO便利店」，300韓圜相當於港幣約1.8元。他見金額那麼少，起初以為是信用卡手續費，沒有太在意，至翌日才發現自己的信用卡不見了，立刻打電話給農業銀行濟州島分行報失。
銀行職員也許覺得「事有蹊蹺」，建議事主去便利店一趟，因為該處是信用卡最後一次被用的地點，而且支付金額很小。
遺失信用卡｜兩女學生以信用卡 買一支1.8元棒棒糖
於是事主便去了那間便利店。一問之下，職員拿出一個透明膠袋，內有他遺失的信用卡之餘，也有300韓圜。
原來事主的信用卡被兩名女學生撿到。閉路電視顯示，當日兩名女學生在店內左揀右揀，終於揀了可能是全店最便宜的商品——一支棒棒糖，然後用事主的信用卡付款。便利店員工透露，兩名女學生是想透過銀行發出的信用卡支付通知短訊，來告訴卡主他的信用卡遺失了，並且藉此讓他知道卡在何處。
遺失信用卡｜連買糖錢亦一併退回 被封「善心天使」
據報當時女學生對便利店員工說：「如果信用卡主人來找，請幫我們轉交給他。」而她們連一支棒棒糖也不貪圖，除了把信用卡交還，也把買棒棒糖的300韓圜退回給他。
事主對兩名女學生的善心表示感謝，指人們撿到東西時，就算不據為己有，也多數會隨手丟棄，很少花心機去尋找失主，「(女學生)這樣做在現代很少見了，我覺得很感動。」事件亦引來網民稱讚，指兩位女學生是「善心天使」。