網上熱話｜男子家中花園忽然有個洞 上網一問大吃一驚

澳洲一名男子忽然發現家中花園地面，多了一個洞，洞口大小跟一個硬幣差不多。他立即上網查詢，旋即有很多網民，爭相告訴他一個恐怖真相。
男事主居於澳洲阿德萊德山(Adelaide Hills)，他上網問網友，「有誰能夠告訴我裡面住了甚麼嗎？」網友反應熱烈，異口同聲給出答案。
地洞｜網民︰是暗門蜘蛛或狼蛛洞穴！
有網民表示︰「相信那是暗門蜘蛛(trapdoor spider)的洞穴」，並指顧名思義暗門蜘蛛的洞穴應該設有「暗門」，但網民稱「其實牠們大部分洞穴並沒有門」。另有網民說，「我寓所附近的公園有成千上萬個這種洞穴，全屬於暗門蜘蛛」，「每次當我見到有人在坐在草地或躺著曬太陽，都捏一把冷汗，想到地底那些恐怖家伙。」
但也有網民認為事主家中的是「狼蛛」(wolf spider)的洞穴，指目前暗門蜘蛛已大減少，平時所見的很多蜘蛛洞，都是「狼蛛」所有。有女網民說試過用樽捕捉並放生一隻大狼蛛，未料洞穴內除了該隻大狼蛛外，還有超過100隻BB狼蛛，嚇了她一跳。
暗門蜘蛛獵食過程︰
暗門蜘蛛和狼蛛有何不同？
暗門蜘蛛：
- 暗門蜘蛛生活在地洞中，洞口由葉子或木塊製成的門覆蓋。
- 大多數暗門蜘蛛的顏色為黑色和棕色，腹部尾絲短而鈍。
- 暗門蜘蛛的主要吃從洞穴邊緣抓取的蟋蟀、飛蛾、甲蟲和蚱蜢等昆蟲。
- 暗門蜘蛛毒液對人類來說通常不算危險，通常只會引起輕微疼痛或腫脹。
狼蛛：
- 狼蛛生活在地面的枯葉或洞穴中，常見於草坪和花園中。
- 主要以小型地面棲息的無脊椎動物為食，主要是昆蟲，但如果有機會，也會攻擊小型脊椎動物。
- 狼蛛顏色通常呈暗淡色調，多數具有褐色和黃色、黑色和白色的斑紋。
- 狼蛛咬傷的症狀通常輕微，引致局部疼痛或發癢。