網上熱話｜男子家中花園忽然有個洞 上網一問大吃一驚

澳洲一名男子忽然發現家中花園地面，多了一個洞，洞口大小跟一個硬幣差不多。他立即上網查詢，旋即有很多網民，爭相告訴他一個恐怖真相。

男事主居於澳洲阿德萊德山(Adelaide Hills)，他上網問網友，「有誰能夠告訴我裡面住了甚麼嗎？」網友反應熱烈，異口同聲給出答案。