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國際
2022-09-07 22:45:01

網上熱話｜男子拒絕與一個分開坐家庭換機位遭責罵 為何網民全撐他無錯呢？

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一名男搭客拒與家庭客換位遭爆粗責罵。(資料圖片)

一名相信來自美國的飛機乘客在網上貼文大吐苦水，他從希臘搭10個小時飛機回家，為了快些落機，所以花多些錢選擇坐鄰近機門的首排座位。他上飛機後，有一個四口家庭隨即上前要求他換位，讓一家可坐在一起，他通常都願意換位，但當得知所換座位在20排後面，他便拒絕；因他花錢買前排座位，原本是希望快些落機。那個家庭的母親以粗口鬧他，他問網民他有錯嗎？要被人鬧「a**hole」。他獲得逾9,600名網民讚好，獲數千人留言撐他。

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該名男搭客貼文訴苦。(互聯網)

所換座位在20排後面

那名男乘客說，若他轉到20排後面坐，不方便落機之餘，也讓他付貴格機票變得不值。在他拒絕後，「那名女子鬧我是a**hole，我應該換位，讓她與丈夫和孩子坐在一起(那是坐在她孩子前面)」。那男子客氣地說，「尊貴的女士，你的旅程問題與我無關，我會坐在我付錢買的座位上。」那名母親聽罷，想搞大事件，說：「嘩，看看這個a**hole，不願意換位，讓一家人可以坐在一起。」該男子回答說：「或者你應該提早買機票，或花多些錢買機票，你們便可以坐在一起。這不是我的問題。成熟些，停止爭論，我不會換座位的。完！」那男子坐下後，女子的丈夫向他道歉，解釋妻子討厭搭飛機，「讓座給她，只是讓事情容易些」。

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網友認為，家長「老奉」別人要換座位給他們與子女坐在一起。(互聯網)

「討厭家長不肯付多些錢，要別人遷就」

有網民留言稱，無乘客有權要求別人換座位，即使是空中服務員也不可以，除非兩人的座位編號相同，或者有安全問題。另有網民說，他付錢買了那座位有權坐在那裡，「我討厭家長不付多些錢讓一家人坐在一起，然後要求其他人換位遷就他們。若坐在一起那麼重要，他們買機票時應考慮這個因素，選擇坐在一起的座位。」

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