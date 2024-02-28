網上熱話｜男子日本古著店除褸試衫 轉頭發現件褸「已被買走」崩潰

行古著店(二手服飾店)，記得唔好亂除褸！日本一名男子發生一宗爆笑又惹人同情的經歷，日前在一間古著店試衫時，脫下外套暫放在貨架上，怎料試完衫，回頭發現外套憑空消失。男子向店員求助，店員竟然告之「件褸剛剛賣走了」，令男子崩潰。

網名「釈迦虎 久保バトル泰志」(@kubo_battle)的男事主，日前在社交平台X吐苦水兼貼出古著店發出的「尋褸啟示」，寫道︰

「我在古著店試身室試穿時，我帶去的外套不見了，當我問店員時，他們告訴我『賣掉了！』賣掉了？」