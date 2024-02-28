網上熱話｜男子日本古著店除褸試衫 轉頭發現件褸「已被買走」崩潰

行古著店(二手服飾店)，記得唔好亂除褸！日本一名男子發生一宗爆笑又惹人同情的經歷，日前在一間古著店試衫時，脫下外套暫放在貨架上，怎料試完衫，回頭發現外套憑空消失。男子向店員求助，店員竟然告之「件褸剛剛賣走了」，令男子崩潰。
網名「釈迦虎 久保バトル泰志」(@kubo_battle)的男事主，日前在社交平台X吐苦水兼貼出古著店發出的「尋褸啟示」，寫道︰
「我在古著店試身室試穿時，我帶去的外套不見了，當我問店員時，他們告訴我『賣掉了！』賣掉了？」
事主發文吐苦水︰
古著店｜網民笑爆︰證明你件褸夠型！
事主這則貼文引發熱議，迄今已有逾1,500萬次瀏覽。網民七咀八舌回應，很多人都稱笑翻了，「我知道不該笑，但是我笑了」；有人質疑事主是否在搞笑「你確實有喜劇的天賦」、「我也不確定這是不是喜劇」。也有不少網民不解說︰「明明沒有標價，為何通得過收銀呢？」「這間店也太瘋狂了，絕對不想去」。也有人安慰事主，「如果從正面角度看，你的衣服夠時尚，才夠作為二手服飾出售」。
店方為何會那麼不小心賣掉客人的外套？據估計，一來該店是古著店，裡面全是二手衫，把外套亂放的話隨時會令人以為那是貨品；二來古著店未必會逐件衫標價，而可能按分區定價，不知情者把事主外套拿去付錢，店員可能根據該外套所擺放的區域來收錢。