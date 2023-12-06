網上熱話｜男性開腿創新境界 坐飛機腳伸過通道到鄰座女乘客位

坐公共交通工具最怕遇見張開腿坐或翹腳坐將腳伸出通道的人，除了霸佔座位和空間，也容易絆倒別人。一名美國旅遊女網紅上載片段展示男性開腿(manspreading)的新境界，可見她搭飛機時鄰座男搭客將左腳伸出通道之餘，腳掌還伸到她的座位前。影片吸引逾360萬人次觀看，有網民稱絕不可接受。

網上熱話｜男性開腿惹人厭 西班牙甚至貼告示勸籲

男性開腿被稱為「大爺式佔座」，在歐美是常見的社會話題，該辭彙是形容乘搭公共交通工具的人張開雙腿霸佔空間，由於男性較多這樣坐，有人甚至認為那是大男人主義的表現。拍片的旅遊網紅Claire Zhu在片段開頭手掩嘴表示驚訝，指那名男乘客將男性開腿帶到另一境界。片中可見那男乘客擘腿而坐，而Claire則雙腿靠緊，那男子的腳掌毫不客氣地伸到她座位前方。網民紛紛留言表達憤怒，有人稱會「失控發火」。另有人說，那不算是張開腿，簡直是擘開腿。有網民批評那男乘客會絆倒他人，以及說如果是空中服務員會開咪叫對方保持通道順通。不過，也有網民為那名男乘客辯護，指飛機座位狹窄屈住長腿而坐很不舒服。