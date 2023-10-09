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國際
2023-10-09 21:15:31

網上熱話｜盤點三大奇怪戲院「打邊爐戲院」熄燈後仲烚到嘢？仲有浸浴戲院 海中心戲院

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成為熱話的「火鍋戲院」。(互聯網)

成為熱話的「火鍋戲院」。(互聯網)

近日內地四川有戲院破天荒提供火鍋服務，讓觀眾一邊看電影一邊打邊爐，據報索價188元人民幣，有人大讚雙重享受，亦有人疑惑戲院熄晒睇，點打邊爐？原來每桌上都設有射燈照著美食，就算院內四周很暗，亦不怕影響觀眾「烚下烚下」，不過也有人擔心，火鍋的煙霧及香氣，始終會影響觀影感受，最終可能「兩頭唔到岸」，既未能專心享用美食，也不能全程投入在光影世界裡。也有網民說︰「感覺有點危險，好怕後腦勺給燙了」。

火鍋戲院︰

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奇怪戲院｜「熱水浴戲院」6人一缸看戲

其實除「打邊爐戲院」外，全球各地亦有/曾有過不少奇怪戲院。其中一間是「熱水浴戲院」(Hot Tub Cinema)，曾於2015年左右在英國出現，之後亦見於美國等地。「熱水浴戲院」其實是一種快閃式活動，並非一間固定的戲院，觀眾可浸在圓形充氣大浴缸內，邊浸浴邊看電影，一個大浴缸可容納約6人，規矩是不准裸浸，必須穿上泳衣或泳褲。

奇怪戲院｜「群島戲院」漂浮海上觀影

另一間奇怪戲院則要數到群島戲院(Archipelago Cinema)，其結合漁民建造的浮動龍蝦養殖場技術，以及天然風景，在海上設立觀眾席及屏幕，讓觀眾在海中心欣賞電影。群島戲院是德國建築師舍倫(Ole Scheeren)的項目，2012年在泰國Film on the Rocks電影節上設置，之後曾在世界多地巡遊。

「熱水浴戲院」及「群島戲院」︰

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