網上熱話｜睇戲難忍女童玩手機 巴辣師奶投訴 被女童野蠻祖母一下擊飛(有片)

睇戲最憎咩行為？《Barbie芭比》電影在巴西上映期間，其中一個場次竟加插「格鬥」環節，兩名甚有本來雅興，穿起粉紅衫褲入場睇戲的師奶，因「細路太嘈」問題而大打出手，最終投訴者被打到「飛起」。
事發於巴西聖保羅一間戲院，本月24日《Barbie芭比》臨散場前、正播放電影歌曲時，場內傳來爭吵聲。網上片段可見一名身穿粉紅色褸的師奶，對著前方不斷指罵，之後便見一名穿粉紅褲、身型較壯的師奶上前，將她一下推飛在坐位上，有在場觀眾嚇得尖叫。粉紅褸師奶站起後脫下鞋子，想用鞋跟還擊，但被在旁一名男子阻止。
野蠻祖母打人過程︰
睇戲乞人憎行為｜被打師奶不滿身旁女童睇YouTube
巴西傳媒指，被推飛的粉紅褸師奶名叫Melissa Caroline。她事後在網上解畫，稱當日坐在她身旁的一名女童，在《Barbie芭比》還未播完便玩手機睇YouTube，「我向她母親投訴，但周圍的人卻辱罵我」，「我說這電影(《Barbie芭比》)的年齡限制是12歲，她根本不應入場觀看」。粉紅褸師奶舉例稱︰「我還說『問問你媽甚麼是sugar daddy(包養者)』吧，戲中有說啊！」
她認為自己沒有咒罵任何人，也沒有想打架，「我只是想平靜地看電影」，「他們帶了一個不守規矩的孩子來看電影，從她祖母的態度，就知道為甚麼孩子會這樣。我從未對孩子無禮。我只是說這裡不是她屋企(而是戲院)。」