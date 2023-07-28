網上熱話｜睇戲難忍女童玩手機 巴辣師奶投訴 被女童野蠻祖母一下擊飛(有片)

睇戲最憎咩行為？《Barbie芭比》電影在巴西上映期間，其中一個場次竟加插「格鬥」環節，兩名甚有本來雅興，穿起粉紅衫褲入場睇戲的師奶，因「細路太嘈」問題而大打出手，最終投訴者被打到「飛起」。

事發於巴西聖保羅一間戲院，本月24日《Barbie芭比》臨散場前、正播放電影歌曲時，場內傳來爭吵聲。網上片段可見一名身穿粉紅色褸的師奶，對著前方不斷指罵，之後便見一名穿粉紅褲、身型較壯的師奶上前，將她一下推飛在坐位上，有在場觀眾嚇得尖叫。粉紅褸師奶站起後脫下鞋子，想用鞋跟還擊，但被在旁一名男子阻止。

野蠻祖母打人過程︰