網上熱話｜短髮妹返工爽用情趣按摩棒　疑被偷拍吸引逾400萬網民收睇(有片)

用按摩捧並不新奇，但外國一名女子帶「按摩棒」返辦公室，一邊工作、一邊用按摩棒按摩臉部及頸部以紓壓就令網民非常好奇，過程還似乎被同事拍攝下來並分享到社交平台，詎料，竟然有逾400萬人次被吸引去觀摩這段僅有14秒的按摩短片。

綜合報道，社交平台「X」一位名為「Funnyman」的用戶發布了一段影片，顯示一名身穿綠色連帽衞衣、棕色短髮的女子單手拿著一支紫色「情趣按摩棒」，正忘我地一邊工作，一邊按摩臉部及肩頸，過程中另一隻手及神情卻專注於翻閱手機及螢光幕內容，她的動作輕鬆自然，似乎就是她的日常，影片結尾是女子無意問抬眼發現鏡頭正對著她，驚呆但又似乎不確定。Funnyman還在文中寫下「是個好工具」(nice tool)。