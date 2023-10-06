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國際
2023-10-06 12:28:00

網上熱話｜短髮妹返工爽用情趣按摩棒　疑被偷拍吸引逾400萬網民收睇(有片)

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短髮妹返工爽用情趣按摩棒，疑被偷拍吸引逾400萬網民收睇。(X)

短髮妹返工爽用情趣按摩棒，疑被偷拍吸引逾400萬網民收睇。(X)

用按摩捧並不新奇，但外國一名女子帶「按摩棒」返辦公室，一邊工作、一邊用按摩棒按摩臉部及頸部以紓壓就令網民非常好奇，過程還似乎被同事拍攝下來並分享到社交平台，詎料，竟然有逾400萬人次被吸引去觀摩這段僅有14秒的按摩短片。

綜合報道，社交平台「X」一位名為「Funnyman」的用戶發布了一段影片，顯示一名身穿綠色連帽衞衣、棕色短髮的女子單手拿著一支紫色「情趣按摩棒」，正忘我地一邊工作，一邊按摩臉部及肩頸，過程中另一隻手及神情卻專注於翻閱手機及螢光幕內容，她的動作輕鬆自然，似乎就是她的日常，影片結尾是女子無意問抬眼發現鏡頭正對著她，驚呆但又似乎不確定。Funnyman還在文中寫下「是個好工具」(nice tool)

女子正忘我地一邊工作，一邊按摩臉部及肩頸。(X) 過程中另一隻手及神情卻專注於翻閱手機及螢光幕內容。(X) 過程中另一隻手及神情卻專注於翻閱手機及螢光幕內容。(X) 影片結尾是女子無意問抬眼發現鏡頭正對著她，但又不確定。(X) 影片結尾是女子無意問抬眼發現鏡頭正對著她，但又不確定。(X)

網民：原來我一直都用錯了

詎料這段影片的吸引力超出FunnymanFunnyman索性將影片置頂，至今已累積超過407萬次觀看、3.3萬人按讚、逾500則留言，還有近4,000次轉發。許多網民看罷這段14秒的影片後，紛紛表示，「多重功效」、「哪裡可以買到？」、「14秒的影片我看了1個小時」、「不錯，不錯」、「原來我一直都用錯了」、「最棒的按摩」。

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