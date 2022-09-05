網上熱話｜穿露半球bra-top進高級餐廳用膳 侍應1個要求令她好尷尬

部分高級餐廳對客人有一定的衣著標準，不接受露趾涼鞋、牛仔褲或短褲等，有些餐廳會在網站或訂位時說明穿著規定(dress code)，若客人沒遵守，餐廳有權拒絕進入。
TikTok女用戶@slayraslaye早前上傳自拍影片，背景是高級餐廳，只見她一臉尷尬兼無奈，用手掩面，穿著「露半球」的時尚服裝，但身披羊毛圍巾，稍為遮住渾圓胸部。
綜合英國《太陽報》及美國《紐約郵報》報道，該名23歲女子在高級餐廳用膳，因身穿露臍bra-top上衣太過暴露，被侍應告知其服裝不適合，結果侍應在失物待領處取出一條羊毛圍巾，讓女子披上，以遮蓋胸部。
網上熱話｜網民唔多撐
女子拍片「呻」被餐廳不善意對待，但網民似乎一面倒不撐她，認為她大驚小怪，紛紛留言「你看來很漂亮，但沒有一間formal的餐廳會容許你穿這種上衣」、「那你為甚麼不離開？」、「看來像比堅尼多些」、「如果我去高級餐廳，也不想其他客人穿得像在夜店那樣」。
有網民指出，很多高級餐廳都有dress code，要求穿著business casual(商務休閒)或Smart Casual(時尚休閒)，有人則指，不僅女性，即使男性也有dress code要遵守。有網民寸爆稱，如果女子無法接受這種高級餐廳服裝規範，建議她去麥當勞。
過去也有英國老牌扒房「Miller&Carter」拒絕穿著短袖T恤和牛仔長褲的客入入場，美國西南航空也拒絕穿著類似比基尼上衣的女乘客登機等個案。今年4月，美國洛杉磯一名網站廣播主持人在餐廳慶生，隔離枱的女客人指控她的 胸部過大，令她感到尷尬，最後客人要求轉枱。