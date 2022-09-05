網上熱話｜穿露半球bra-top進高級餐廳用膳 侍應1個要求令她好尷尬

部分高級餐廳對客人有一定的衣著標準，不接受露趾涼鞋、牛仔褲或短褲等，有些餐廳會在網站或訂位時說明穿著規定(dress code)，若客人沒遵守，餐廳有權拒絕進入。

TikTok女用戶@slayraslaye早前上傳自拍影片，背景是高級餐廳，只見她一臉尷尬兼無奈，用手掩面，穿著「露半球」的時尚服裝，但身披羊毛圍巾，稍為遮住渾圓胸部。

綜合英國《太陽報》及美國《紐約郵報》報道，該名23歲女子在高級餐廳用膳，因身穿露臍bra-top上衣太過暴露，被侍應告知其服裝不適合，結果侍應在失物待領處取出一條羊毛圍巾，讓女子披上，以遮蓋胸部。