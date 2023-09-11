網上熱話｜紐約29層高大廈完全無窗惹揣測 網民：住了吸血殭屍

美國紐約曼克頓區一幢29層高大廈多年來引發不少陰謀論猜測，最近又再度成為社交網熱話。其原由電訊公司AT&T持有，作為電訊機房，為了放儀器設備樓底較高，該大廈的高度實際等同40層大廈。多年來傳來傳去，最常說的是「間諜」總部，是國家安全局的秘密基地。至於最多網民認同的揣測，是那裡住著吸血殭屍！

網上熱話｜斯諾登洩密文件指用來監控電話

這幢神秘大廈座落紐約市33 Thomas Street，並以這街號命名，前身的名稱是AT&T Long Lines Building。新聞網The Intercept於2016年報道指，有前AT&T工程師指那處是國際主要網絡交換器閘道，美國與全球其他地區的電話通訊「途經」之處。報道指，該處是國家安全局重要監控點，截聽來往電話；多年前爆出洩密風波、曾成全球焦點的中情局(CIA)前僱員斯諾登漏露的文件也揭示該處是用來監控電話通訊、傳真訊息和互聯網數據。國家安全局否認有關報道。