網上熱話｜紐約29層高大廈完全無窗惹揣測 網民：住了吸血殭屍

美國紐約曼克頓區一幢29層高大廈多年來引發不少陰謀論猜測，最近又再度成為社交網熱話。其原由電訊公司AT&T持有，作為電訊機房，為了放儀器設備樓底較高，該大廈的高度實際等同40層大廈。多年來傳來傳去，最常說的是「間諜」總部，是國家安全局的秘密基地。至於最多網民認同的揣測，是那裡住著吸血殭屍！
網上熱話｜斯諾登洩密文件指用來監控電話
這幢神秘大廈座落紐約市33 Thomas Street，並以這街號命名，前身的名稱是AT&T Long Lines Building。新聞網The Intercept於2016年報道指，有前AT&T工程師指那處是國際主要網絡交換器閘道，美國與全球其他地區的電話通訊「途經」之處。報道指，該處是國家安全局重要監控點，截聽來往電話；多年前爆出洩密風波、曾成全球焦點的中情局(CIA)前僱員斯諾登漏露的文件也揭示該處是用來監控電話通訊、傳真訊息和互聯網數據。國家安全局否認有關報道。
網上熱話｜「幢樓屬於蝙蝠俠架」
至於其他揣測，有網民認為是數據中心，那是電訊中央辦公室，根本沒有神秘可言，很多大城市都有，因裡面都是電子設備，裝有冷氣系統，毋須窗戶。也有網民說：「那裡現在住著的都是吸血殭屍？」其他網友也紛紛支持，稱如果有窗子，陽光照進室內，他們無法工作。另有人相信住有綠色外星人和其他外太空生物，「那裡用來讓外星人住」、「百分百是蜥蜴人的總部」。也有人笑說是電影《黑超特警組》的總部，或是那裡是葛咸城，該幢大廈屬於蝙蝠俠的！
網上熱話｜紐約神秘大廈現時用來做甚麼？
該大廈於1969年至1974年設計和興建，AT&T用來放置電話切換設備，以處理長途電話接駁，當時是美國重要的電訊樞紐，直至1999年該公司搬離。曾有謠傳該大廈設計原意是防範核子爆炸，一旦發生災難，裡面有足夠糧食供1,500人食兩星期。至今，這幢沒有窗的神秘大廈有時仍被部分當地電訊公司用作電話接駁用途；另有部分樓層據報用作保安嚴密的數據中心。