網上熱話｜網民豪坐飛機商務位　嫌牛扒同信用卡差唔多大寒酸

全球經歷新冠肺炎大流行的蹂躪，近月多國開始解封，不少人亦蠢蠢欲動，準備出國舒展筋骨。南韓一名網民為慶祝搭飛機出國旅行，回程時豪花648萬韓元(折合約3.9萬港元)搭乘大韓航空從夏威夷飛往南韓的航班的商務位，詎料飛機餐不似預期，心有不甘將相片上載到網路討論區上取暖，引發網友熱議。

根據韓媒REDTEA報道，一名南韓的男子早前到夏威夷渡假，他說「去程搭乘韓亞航空，回程搭大韓航空，雖然機票變貴，但這是我2年來第一次出國，非常興奮。」但他指，沒想到回程在大韓航空的KE054 航班商務艙上，看到機上提供的飛機餐竟是幾片馬鈴薯、跟信用卡差不多大的牛排、一點奶油、幾根蔬菜和半杯酒。他還把一張信用卡放在旁邊作比較，男子亦抱怨杯麵手慢一點就賣光，提子是一粒一粒拿來，3片芝士更薄得像生魚，指「結果刀子就刮到盤子發出聲音，讓大家都尷尬笑。」不過他補充，機組員的服務很好，也覺得他們很辛苦，所以他們送來的食物都食光。

網民：還以為經濟艙

帖文在討論區REDTEA很快引起網民關注，紛紛討論說「我在商務艙也有同感，花了2倍以上的錢，得到的服務卻少了2倍」、「如果不說這是商務艙的飛機餐，我還以為是經濟艙。」、「花了600萬韓元得到這餐飯真的很失望」。

不過，有網民指，大韓航空商務艙是不是變便宜了，「記得在COVID19之前一兩年去紐約是800萬韓元」，亦有人認為最近因為疫情讓頭等艙的食物準備也不足，水也不夠的情形並不罕見。