網上熱話｜網紅穿比堅尼cosplay露股被拒登機 IG發帖取暖反遭網民圍插：你過了火！(有片)

外國一名身材惹火的網紅穿比堅尼cosplay電玩角色在巴西一個機場登機，卻在閘口被地勤人員攔下，以其衣著不恰當為由拒絕登機。

英國《太陽報》報道，21歲的網紅Kine-Chan在IG擁有61.2萬粉絲，也在成人網站OnlyFans經營專頁。她日前在IG出PO，表示她在巴西納韋甘蒂斯機場(Navegantes Airport)準備登機，要去參加Cosplay活動，結果被地勤人員攔下，形容「這個周末發生令人非常惱人的狀況！」

網上熱話｜為何這樣cosplay登機？

Kine-Chan寫道，當日因為擔心遲到，她就預先穿著要參加活動的cosplay服飾到機場，卻被地勤人員拒絕登機，「她告訴我回家換衫後再來，原因是我身上的衣服不合適。我解釋要參加活動所以這樣穿著，總言之，Rebecca被禁(登機)」。

從畫面可見，布滿紋身的她cosplay動作角色扮演遊戲《Cyberpunk》裡的Rebecca，戴上綠色假髮，穿著黑色比堅尼，在登機閘口跟職員對話。在上傳IG的影片中，Kine-Chan以Rebecca的cosplay look現身，fling胸、自摸、扭臀，舞姿誘人。