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2023-08-13 22:44:04

網上熱話｜網紅穿比堅尼cosplay露股被拒登機 IG發帖取暖反遭網民圍插：你過了火！(有片)

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網上熱話｜Kine-Chan扮成電玩角色Rebecca登機，在閘口被地勤攔下。(互聯網)

網上熱話｜Kine-Chan扮成電玩角色Rebecca登機，在閘口被地勤攔下。(互聯網)

外國一名身材惹火的網紅穿比堅尼cosplay電玩角色在巴西一個機場登機，卻在閘口被地勤人員攔下，以其衣著不恰當為由拒絕登機。

英國《太陽報》報道，21歲的網紅Kine-ChanIG擁有61.2萬粉絲，也在成人網站OnlyFans經營專頁。她日前在IGPO，表示她在巴西納韋甘蒂斯機場(Navegantes Airport)準備登機，要去參加Cosplay活動，結果被地勤人員攔下，形容「這個周末發生令人非常惱人的狀況！」

網上熱話｜為何這樣cosplay登機？

Kine-Chan寫道，當日因為擔心遲到，她就預先穿著要參加活動的cosplay服飾到機場，卻被地勤人員拒絕登機，「她告訴我回家換衫後再來，原因是我身上的衣服不合適。我解釋要參加活動所以這樣穿著，總言之，Rebecca被禁(登機)」。

從畫面可見，布滿紋身的她cosplay動作角色扮演遊戲《Cyberpunk》裡的Rebecca，戴上綠色假髮，穿著黑色比堅尼，在登機閘口跟職員對話。在上傳IG的影片中，Kine-ChanRebeccacosplay look現身，fling胸、自摸、扭臀，舞姿誘人。

網上熱話｜Kine-Chan是網紅，IG擁有超過61萬名粉絲。(互聯網)

網上熱話｜Kine-Chan是網紅，IG擁有超過61萬名粉絲。(互聯網)

網上熱話｜網民插爆

Kine-Chan發帖疑似「取暖」，卻反被網民聲討。不少網民直指她以這種打扮登機是過了火，有人嘲諷「我真的很喜歡你，但你應該在(比堅尼)外面套上鬆身長裙或穿上襯衫」、「在上面穿上晨褸也不礙事吧」。有人直言「他們做得對，你應該在(cosplay戲服)上面穿衣」、「我愛你，但這次真的太過分了」。

網上熱話｜Kine-Chan在IG影片中舞姿惹火。(互聯網) 網上熱話｜Kine-Chan在IG影片中舞姿惹火。(互聯網) 網上熱話｜Kine-Chan在IG影片中舞姿惹火。(互聯網)
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