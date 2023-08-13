網上熱話｜網紅穿比堅尼cosplay露股被拒登機 IG發帖取暖反遭網民圍插：你過了火！

外國一名身材惹火的網紅穿比堅尼cosplay電玩角色在巴西一個機場登機，卻在閘口被地勤人員攔下，以其衣著不恰當為由拒絕登機。
英國《太陽報》報道，21歲的網紅Kine-Chan在IG擁有61.2萬粉絲，也在成人網站OnlyFans經營專頁。她日前在IG出PO，表示她在巴西納韋甘蒂斯機場(Navegantes Airport)準備登機，要去參加Cosplay活動，結果被地勤人員攔下，稱「這個周末發生令人非常惱人的狀況！」
網上熱話｜為何這樣cosplay登機？
Kine-Chan寫道，當日因為擔心遲到，她就預先穿著要參加活動的cosplay服飾到機場，卻被地勤人員拒絕登機，「她告訴我回家換衫後再來，原因是我身上的衣服不合適。我解釋要參加活動所以這樣穿著，總言之，Rebecca被禁(登機)」。
從畫面可見，布滿紋身的她cosplay動作角色扮演遊戲《Cyberpunk》裡的Rebecca，戴上綠色假髮，穿著黑色比堅尼，在登機閘口跟職員對話。在上傳IG的影片中，Kine-Chan以Rebecca的cosplay look現身，fling胸扭臀、舞姿誘人。
網上熱話｜網民插爆
Kine-Chan發帖疑似「取暖」，卻反被網民聲討。不少網民直指她以這種打扮登機是過了火，有人嘲諷「我真的很喜歡你，但你應該在(比堅尼)外面套上鬆身長裙或穿上襯衫」、「在上面穿上晨褸也不礙事吧」。有人直言「他們做得對，你應該在(cosplay戲服)上面穿衣」、「我愛你，但這次真的太過分了」。