網上熱話｜美國女子裝修廚房 貓咪竟被封印牆裡 網民暴怒：工人故意虐貓

咁都得？！美國賓夕法尼亞州一名女子家裡的廚房裝修期間，突然聽到牆裡傳出貓叫聲，從小洞赫然發現寵物貓竟被工人「封印」在牆裡面……
事主Jay在TikTok上傳影片表示，「不敢相信，裝修團隊竟然把我的貓咪封進該死的牆裡，我感覺很糟糕，貓咪可能很害怕」。從影片可見，裝修好的新牆裡面傳出喵喵聲和爪子摩擦牆壁的聲音。Jay急著尋貓，最後在牆上一個小洞裡看到貓咪勉強伸出來的貓掌，便立即致電裝修工人但無人接聽，只好報警求助。
心急救貓但牆壁堅固
警員在電話中告訴Jay，她當下只能立即踢破牆壁，先把貓咪救出來要緊。Jay便立即使用刀具瘋狂撬鑿，又用手猛搣牆壁，但牆壁非常堅固，她花了一段時間才能把小洞弄大，終能讓貓咪從裡面逃出來。Jay表示，「看到我的小貓平安無事，真的太好了，天啊，我氣到眼珠快彈出來了，貓咪就像是我的小孩」。
網民暴怒：裝修工人故意虐貓
影片旋即爆紅，不少網民感到氣憤，有人怒言「我不相信是意外，工人一定是故意虐待貓咪」。也有人心痛貓咪，「天啊，小貓伸出爪子求助，看來很可憐」。Jay其後再上傳影片，顯示她和裝修工人正在吵架。她說，當日她根本不知道工人會來裝修，「很確定他們弄牆時一定看到我的貓，可能他們捉不到，但懶得花時間等牠自己跑出來」。Jay指控，裝修工人是故意把貓咪封在牆裡。