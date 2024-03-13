網上熱話｜美國女子裝修廚房 貓咪竟被封印牆裡 網民暴怒：工人故意虐貓

咁都得？！美國賓夕法尼亞州一名女子家裡的廚房裝修期間，突然聽到牆裡傳出貓叫聲，從小洞赫然發現寵物貓竟被工人「封印」在牆裡面……

事主Jay在TikTok上傳影片表示，「不敢相信，裝修團隊竟然把我的貓咪封進該死的牆裡，我感覺很糟糕，貓咪可能很害怕」。從影片可見，裝修好的新牆裡面傳出喵喵聲和爪子摩擦牆壁的聲音。Jay急著尋貓，最後在牆上一個小洞裡看到貓咪勉強伸出來的貓掌，便立即致電裝修工人但無人接聽，只好報警求助。

心急救貓但牆壁堅固

警員在電話中告訴Jay，她當下只能立即踢破牆壁，先把貓咪救出來要緊。Jay便立即使用刀具瘋狂撬鑿，又用手猛搣牆壁，但牆壁非常堅固，她花了一段時間才能把小洞弄大，終能讓貓咪從裡面逃出來。Jay表示，「看到我的小貓平安無事，真的太好了，天啊，我氣到眼珠快彈出來了，貓咪就像是我的小孩」。