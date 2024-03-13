熱門搜尋:
LOONG 9 國泰航空 23條立法 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-13 17:30:36

網上熱話｜美國女子裝修廚房 貓咪竟被封印牆裡 網民暴怒：工人故意虐貓

分享：
貓掌伸出小洞(左)，經過一番努力，Jay終於把貓咪救出來(右)。(互聯網)

貓掌伸出小洞(左)，經過一番努力，Jay終於把貓咪救出來(右)。(互聯網)

咁都得？！美國賓夕法尼亞州一名女子家裡的廚房裝修期間，突然聽到牆裡傳出貓叫聲，從小洞赫然發現寵物貓竟被工人「封印」在牆裡面……

事主JayTikTok上傳影片表示，「不敢相信，裝修團隊竟然把我的貓咪封進該死的牆裡，我感覺很糟糕，貓咪可能很害怕」。從影片可見，裝修好的新牆裡面傳出喵喵聲和爪子摩擦牆壁的聲音。Jay急著尋貓，最後在牆上一個小洞裡看到貓咪勉強伸出來的貓掌，便立即致電裝修工人但無人接聽，只好報警求助。

心急救貓但牆壁堅固

警員在電話中告訴Jay，她當下只能立即踢破牆壁，先把貓咪救出來要緊。Jay便立即使用刀具瘋狂撬鑿，又用手猛搣牆壁，但牆壁非常堅固，她花了一段時間才能把小洞弄大，終能讓貓咪從裡面逃出來。Jay表示，「看到我的小貓平安無事，真的太好了，天啊，我氣到眼珠快彈出來了，貓咪就像是我的小孩」。

牆裡傳出貓叫聲。(互聯網) 牆裡傳出貓叫聲，終在小洞裡找到貓咪。(互聯網) 用刀瘋狂撬鑿小洞。(互聯網) 用刀瘋狂撬鑿後，貓掌伸出小洞。(互聯網) 用手猛搣牆壁。(互聯網) 用手猛搣牆壁。(互聯網) 終於把貓咪拉出來。(互聯網) 貓掌伸出小洞。(互聯網) 貓咪探頭出來。(互聯網)

網民暴怒：裝修工人故意虐貓

影片旋即爆紅，不少網民感到氣憤，有人怒言「我不相信是意外，工人一定是故意虐待貓咪」。也有人心痛貓咪，「天啊，小貓伸出爪子求助，看來很可憐」。Jay其後再上傳影片，顯示她和裝修工人正在吵架。她說，當日她根本不知道工人會來裝修，「很確定他們弄牆時一定看到我的貓，可能他們捉不到，但懶得花時間等牠自己跑出來」。Jay指控，裝修工人是故意把貓咪封在牆裡。

全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受