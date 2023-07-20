網上熱話｜老公去朋友家睇波 老婆「連環奪命追魂Call」被控騷擾罪成

老婆致電老公問他甚麼時間回家，也算騷擾？還告上法庭，而且罪名成立？

因「連環奪命追魂Call」而罪成的是59歲英國婦人Joanna Healey，跟60歲丈夫已結婚37年。去年10月，Steve到一對朋友夫婦家中睇波，觀看英超車路士對曼聯的賽事，期間Joanna多次致電Steve手機，猛問他在哪裡及叫他回家，他之後不勝其煩，拒絕再接聽。

但Joanna死心不息，改為轟炸Steve朋友家中的固網電話，又亂罵夫婦「孌童」及「蕩婦」，朋友夫婦只好把聽筒放著，並開大電視聲浪，任由她大吵大鬧。