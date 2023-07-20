網上熱話｜老公去朋友家睇波 老婆「連環奪命追魂Call」被控騷擾罪成

老婆致電老公問他甚麼時間回家，也算騷擾？還告上法庭，而且罪名成立？
因「連環奪命追魂Call」而罪成的是59歲英國婦人Joanna Healey，跟60歲丈夫已結婚37年。去年10月，Steve到一對朋友夫婦家中睇波，觀看英超車路士對曼聯的賽事，期間Joanna多次致電Steve手機，猛問他在哪裡及叫他回家，他之後不勝其煩，拒絕再接聽。
但Joanna死心不息，改為轟炸Steve朋友家中的固網電話，又亂罵夫婦「孌童」及「蕩婦」，朋友夫婦只好把聽筒放著，並開大電視聲浪，任由她大吵大鬧。
電話騷擾｜曾在兩小時瘋狂致電59次
該對朋友夫婦是John及Debbie，其中Debbie已跟Joanna相識30年。但這對閨密於事發前關係破裂，原因是Debbie不滿她的酗酒惡習，而把她踢出其創立的格鬥組織。Debbie表示︰「當晚我兒子接了她的電話，並告訴她不要再打給我……她卻大罵髒話，說丈夫是「孌童癖」，罵我是「蕩婦」，甚至指控我與她丈夫有染，這完全是胡言亂語」，「我避免與她爭吵，一直掛斷電話，但她會打回來」。
「連環奪命追魂Call」後，Steve看完球賽便回家，但Joanna之後被警方問話，並揭示當晚她狂打電話時醉酒。據報事發前幾日Joanna已不斷以短訊、電話及社交平台訊息轟炸Debbie，試過在2小時內狂打其家中電話59次。最終Joanna被控騷擾罪成，判罰12個月社會服務令及罰款80英鎊，並強制參加20天的戒酒課程。