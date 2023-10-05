網上熱話｜臭豆腐5件竟抵過買6件 引發爭議 牽涉經濟心理學 網民驚呼︰長知識！

正當意大利最近有不少食店，被指加徵各式各樣「小收費」，包括空碟費、額外匙羹費及切三文治費等，引發爭議之際，台灣近日亦發生一宗引起網民熱議的「奇怪定價」事件，老闆表面上似有「呃錢」之嫌，但有網民點出當中可能涉及經濟心理學，指老闆用心良苦，把顧客誘導至「最抵」的選項。
據網民表示，涉事的臭豆腐店位於台中，網上流傳照片可見其定價(新台幣)如下︰
小份 4塊 55元
中份 5塊 65元
大份 6塊 80元
經濟心理學｜臭豆腐中份每件13元 大份每件反而貴0.3元
發帖者表示︰「老闆數學不好喔」，按此定價，小份臭豆腐每件為13.75元、中份為每件13元、大份為13.3元，買中份竟抵過買大份？帖文短短兩天引來逾9,600個點讚或笑臉等，以及逾1,200則留言。
網民對於老闆這樣定價議論紛紛，有人笑樓主「當你笑老闆數學不好時，老闆笑你不會做生意」，有少部分人認為老闆見「很多人不知不覺點大份」，於是以此方法賺更多錢，然而真相恐怕不是這樣，更多人認為老闆——故意引導顧客點中份。
經濟心理學｜網民拋書包︰是「誘餌效應」！
有網民嘗試用經濟心理學中的「誘餌效應」(Decoy effect)解釋。簡單而言，當消費者面對A、B兩個難以決定的選項時，老闆若想增加B定勝算，可加入C作為「誘餌選項」，引導消費者揀B。以上述例子來說，顧客可能想點總價最便宜的「小份」(A)，但老闆想引導他們多買一塊即中份(B)，便加入「大份」(C)這個最不划算的選項，在消費者就會發現中份「最抵」。
經濟心理學｜網民潑冷水︰老闆只是懶得找錢
不少網民認為這是「正解」，指這是常見的商業模式，用一個不合理不划算的方案來襯托，尤其是旅遊業。不過也有人死心不息，笑言「其實只是老闆偷懶，湊整數比較好找錢」、「(店裡)油鍋一次只能炸那個量」，有人聲言「老闆我認識 他跟我說 確實是他數學不好，也懶的改」，有人則說「我開始懷疑發文者就是老闆，他成功引起聲量了」，令網民笑翻。