網上熱話｜英國名歌手「代言」川貝枇杷膏 讚靈丹妙藥令港產品牌爆紅國際(有片)

Zayn Malik分享他行李袋的隨身物品，有一樽以中文字標明香港製造的京都念慈庵川貝枇杷膏。

京都念慈菴川貝枇杷膏是歷史悠久的香港品牌，相信不少上一代香港人都聽過這首廣告歌：「京都念慈菴川貝枇杷膏，不但止咳化痰好，煙酒過多，睡眠不足，喉嚨痛，聲音啞，一樽搞掂晒！」近日英國唱作歌手、男子組合One Direction前成員Zayn Malik接受訪問時，分享平日手提袋常備物品，當中竟有一樽京都念慈菴川貝枇杷膏，即令「枇杷膏」一夜間成國際熱話，於多個國家登上熱門搜尋關鍵字。

Zayn Malik在本周英國《Vogue》發布的YouTube訪問片段中，大談自己即將推出的音樂作品，同時分享他行李袋的隨身物品，除止汗香體噴霧、古龍水、牙刷、牙膏等，還有一樽以中文字標明香港製造的京都念慈庵川貝枇杷膏。他介紹川貝枇杷膏是中國的「蜂蜜」，對聲帶特別好(ridiculously good)，還形容川貝枇杷膏是「靈丹妙藥」(elixir)，去到哪裡都會帶住它，尤其每次登台演出時。

不少香港網民看到後都特別有親切感，對於Zayn Malik「代言」枇杷膏感很驚訝。訪問令京都念慈菴川貝枇杷膏一夜之間成為國際熱話，京都念慈菴川貝枇杷膏更在馬來新亞、新加坡等地登上熱門搜尋關鍵字。

京都念慈菴川貝枇杷膏數年前亦於美國爆紅，包括荷里活男星Matthew Modine等表示飲用川貝枇杷膏有效止咳。一名紐約的建築師暨設計學院教授咳了10天也未有改善，他曾在香港生活的女友為他推薦京都念慈菴川貝枇杷膏，吃下不消15分鐘喉嚨即大感舒暢。