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國際
2023-11-28 11:00:00

網上熱話｜英女入12個群組日收300訊息煩死 棄WhatsApp重投SMS懷抱 唔止佢一個係咁

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英媒訪問了多名民眾，異口同聲說太多WhatsApp訊息令人疲憊焦慮。(路透社、資料圖片)

英媒訪問了多名民眾，異口同聲說太多WhatsApp訊息令人疲憊焦慮。(路透社、資料圖片)

WhatsApp面對Signal、Telegram及LINE等即時通訊app對手競爭，依然有很多人用，但英媒指愈來愈多人正棄用WhatsApp而重投SMS懷抱，並訪問了幾名當事人，引發網民熱議。

WhatsApp｜12個群組靜音9個 仍被「轟炸」至胃痛

其中一位是34歲約會顧問Clarissa Bloom，她加入了12個WhatsApp群組，每天收到約300個訊息，最終忍受不住轟炸，靜音了其中9個群組，但仍然煩到胃痛。她表示，「數量實在太多，令人感到壓力，儘管都是來自親朋好友的友善訊息」。

她並指工作會因不斷彈出的WhatsApp訊息通知，而受影響，「我總覺得要立即回覆，這令我焦慮，亦打亂我的工作節奏」。她試過任由訊息彈出，只看所顯示的第一句，而不按進去看整個內容，以免發訊者知道她已讀。她直言︰「我根本無法連續看一套電影或一個表演，因為總是會不斷盯著手機」。
 

英媒訪問了多名民眾，異口同聲說太多WhatsApp訊息令人疲憊焦慮。(互聯網)

英媒訪問了多名民眾，異口同聲說太多WhatsApp訊息令人疲憊焦慮。(互聯網)

WhatsApp｜「WhatsApp令人『永遠在線』」

Bloom換手機後，決定不下載WhatsApp，趁機改用SMS，直言人生變得美好，不需再向其他人解釋為何已讀不回，「我情緒放鬆不少，不再感到要立即回覆訊息……專注力及生產力也提高」。她指發SMS或寫電郵，內容可以一點，也不會期望對方立即回覆，而舊時代產物MSN雖然也是即時通訊程式，但用家至少可以設定「離開」或「繁忙」等狀態，「WhatsApp則把你設定成『永遠在線』，你太遲回覆對方就會生氣。」

WhatsApp｜約會專家︰不少人投訴另一半「覆message不夠快」

她又透露輔導過的不少情侶，都曾投訴對方「覆message不夠快」，「這種即時期望，會對一段關係構成壓力，尤其是對方可能正在做壓力很大的工作，又或正打理家頭細務及照顧小孩。」

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另一名「棄WhatsApp投MSN」的是25歲公關Pearl Kasirye，她指儘管工餘時會把WhatsApp的通知關掉，但工作時仍須持續在線，「決定用回SMS，令我力求立即回覆訊息的焦慮減少」，她並發現用回SMS後，訊息不再像以往那麼頻密，人們有事時會直接打電話給她。

WhatsApp｜「像有人拍你膊頭 迫大腦切換任務」

40歲科技及保安顧問James Bore則向英媒形容，每個WhatsApp訊息「就像有人拍你膊頭，迫你大腦切換任務」，「不單令人疲累，亦令工作流程拉長、質量下降。」Bore稱︰「SMS仍然是『即時』，但人們多數不會期望如WhatsApp等平台般要立即回覆」。報道引發網民議論，不少人認為只需把「最後上線」時間關掉，其他人便不知你已讀不回，亦可熄掉訊息通知，便不知道有新訊息，但受訊息轟炸的人可能覺得這些做法只屬治標不治本。

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