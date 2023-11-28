網上熱話｜英女入12個群組日收300訊息煩死 棄WhatsApp重投SMS懷抱 唔止佢一個係咁

WhatsApp面對Signal、Telegram及LINE等即時通訊app對手競爭，依然有很多人用，但英媒指愈來愈多人正棄用WhatsApp而重投SMS懷抱，並訪問了幾名當事人，引發網民熱議。

WhatsApp｜12個群組靜音9個 仍被「轟炸」至胃痛

其中一位是34歲約會顧問Clarissa Bloom，她加入了12個WhatsApp群組，每天收到約300個訊息，最終忍受不住轟炸，靜音了其中9個群組，但仍然煩到胃痛。她表示，「數量實在太多，令人感到壓力，儘管都是來自親朋好友的友善訊息」。

她並指工作會因不斷彈出的WhatsApp訊息通知，而受影響，「我總覺得要立即回覆，這令我焦慮，亦打亂我的工作節奏」。她試過任由訊息彈出，只看所顯示的第一句，而不按進去看整個內容，以免發訊者知道她已讀。她直言︰「我根本無法連續看一套電影或一個表演，因為總是會不斷盯著手機」。

