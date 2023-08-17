網上熱話｜蛇出沒注意 球蟒身驚喜「眨眼Emoji」可愛萌爆(有片)

記者彭巧蓁／綜合報導
大自然造物真是神奇！外國一條球蟒由於基因突變，使牠身上出現一處「眨眼Emoji」圖案，飼主將牠的影片上傳後，也讓廣大網友嘖嘖稱奇。
專門培育爬蟲類的男子尼高遜(Branden Nicholson) 是這條罕見球蟒的飼主，自1月份牠孵化以來，尼高遜就持續在社交網站與粉絲們分享牠的蛻皮過程，瀏覽量已達數百萬次。
尼高遜將牠取名為「Smile」，他表示Smile的個性相當符合牠令人愉悅的外表，是一條非常可愛、溫順的蛇。
他也解釋Smile身上的圖案是因為基因突變引起的，「這是一種叫做Pied的隱性基因，自然存在於許多野生動物身上。」這種突變導致微笑身體的某些部位變成白色，留下「眨眼Emoji」圖案。
儘管每條球蟒身上的鱗片圖案都是獨一無二的，但出現像Smile的可愛巧合肯定很罕見。
球蟒原產於撒哈拉以南非洲西部和中部，可長至1.8公尺，因其在受到壓力時會捲曲成球而得名。由於球蟒漂亮的鱗片和溫順的天性，使牠成為最受歡迎的寵物蛇之一。牠們的壽命也非常長，據悉聖路易斯動物園曾有一條球蟒活到62歲。
Smile在網上爆紅，6月時在Instagram上的一條影片觀看數甚至超過了290萬。有網友就表示，雖然自己很怕蛇，「但自從看到這些美麗、溫順的蛇後，我開始學會欣賞牠們。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章