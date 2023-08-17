網上熱話｜蛇出沒注意 球蟒身驚喜「眨眼Emoji」可愛萌爆(有片)

大自然造物真是神奇！外國一條球蟒由於基因突變，使牠身上出現一處「眨眼Emoji」圖案，飼主將牠的影片上傳後，也讓廣大網友嘖嘖稱奇。

專門培育爬蟲類的男子尼高遜(Branden Nicholson) 是這條罕見球蟒的飼主，自1月份牠孵化以來，尼高遜就持續在社交網站與粉絲們分享牠的蛻皮過程，瀏覽量已達數百萬次。

尼高遜將牠取名為「Smile」，他表示Smile的個性相當符合牠令人愉悅的外表，是一條非常可愛、溫順的蛇。

他也解釋Smile身上的圖案是因為基因突變引起的，「這是一種叫做Pied的隱性基因，自然存在於許多野生動物身上。」這種突變導致微笑身體的某些部位變成白色，留下「眨眼Emoji」圖案。