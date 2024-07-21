網上熱話｜被誤會50年 Sanrio再澄清：Hello Kitty不是貓 網民震驚

不少大人與小孩喜愛的Hello Kitty今年11月將迎來50歲生日，雖已誕生半世紀，但仍有粉絲認為她是隻貓。創造出這個近代經典卡通人物的Sanrio近日再澄清Hello Kitty是人、不是貓。

Hello Kitty在倫敦郊區長大

日本Sanrio行銷與品牌管理副總裁Jill Koch於本月18日播出的美國全國廣播公司(NBC)節目「Today」專訪中表示：「她(Hello Kitty)其實是小女孩，在倫敦郊區出生長大……她有爸爸媽媽，還有一個雙胞胎妹妹Mimmy，也是她最好的朋友」。此外，Hello Kitty也喜歡烘焙餅乾，結交新朋友。

Hello Kitty身高與體重是多少？

Jill Koch也透露Hello Kitty的身高與體重，「體重是3個蘋果重，身高有5個蘋果高」。Sanrio官方還說，Hello Kitty雖是人類小孩，但臉上有鬚，她飼養寵物貓，男友名為Daniel，還有成千上百的朋友。