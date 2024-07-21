網上熱話｜被誤會50年 Sanrio再澄清：Hello Kitty不是貓 網民震驚

不少大人與小孩喜愛的Hello Kitty今年11月將迎來50歲生日，雖已誕生半世紀，但仍有粉絲認為她是隻貓。創造出這個近代經典卡通人物的Sanrio近日再澄清Hello Kitty是人、不是貓。
Hello Kitty在倫敦郊區長大
日本Sanrio行銷與品牌管理副總裁Jill Koch於本月18日播出的美國全國廣播公司(NBC)節目「Today」專訪中表示：「她(Hello Kitty)其實是小女孩，在倫敦郊區出生長大……她有爸爸媽媽，還有一個雙胞胎妹妹Mimmy，也是她最好的朋友」。此外，Hello Kitty也喜歡烘焙餅乾，結交新朋友。
Hello Kitty身高與體重是多少？
Jill Koch也透露Hello Kitty的身高與體重，「體重是3個蘋果重，身高有5個蘋果高」。Sanrio官方還說，Hello Kitty雖是人類小孩，但臉上有鬚，她飼養寵物貓，男友名為Daniel，還有成千上百的朋友。
Hello Kitty傳達甚麼訊息？
Hello Kitty傳達的核心訊息是友誼、善良與包容，這些是幫助她超越國界、語言和文化的部分原因，因為大家都能理解。
英王也祝賀Hello Kitty生日快樂
Hello Kitty誕生於1974年11月1日，翌年在日本被設計成兒童零錢包，此後，Hello Kitty便成為家喻戶曉的卡通人物之一，玩具、電視卡通、主題樂園、服飾用品和食品等，都可看到她不同的可愛身影。英國國王查理斯三世上月以國宴款待到訪的日皇德仁夫婦時，還特別提早祝福Hello Kitty生日快樂。
網民驚訝
Hello Kitty其實是小女孩而不是貓，不少粉絲在社交媒體上表達震驚與困惑。TikTok有用戶上傳影片，質疑「Hello Kitty是否試圖操縱我們的情感」。也有網民在社交平台「X」直言：「你不能改變歷史，她是一隻貓。」
儘管真實身份曝光令許多人震驚，但這不是Sanrio第一次告訴大家Hello Kitty的身份。2014年，日本Sanrio就曾澄清Hello Kitty是小女孩、不是貓。