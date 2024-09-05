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國際
2024-09-05 18:40:04

網上熱話｜西班牙男女逛超市覓伴侶 購物車放「倒轉菠蘿」暗示單身

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菠蘿

單身男女將菠蘿倒轉放入購物車暗示自己單身。(互聯網)

西班牙近日發生「菠蘿門」(Pineapple-gate)事件，除了交友app，當地年輕男女竟興起逛超市覓伴侶，將新鮮菠蘿倒轉放在購物車內暗示自己單身。尋找伴侶不是罪，但有指在超市內引發混亂，甚至要報警維持秩序。

倒轉菠蘿｜晚上7時至8時穿梭售酒區

英國廣播公司(BBC)報道，這個現象是搞笑演員Vivy Lin在TikTok推動，不少人跟隨並上載到連鎖超市Mercadona放倒轉菠蘿覓伴侶的短片。寂寞男女一到晚上7時至8時，推著放有菠蘿的購物車在售酒區域出沒。若見到也將菠蘿倒轉的男女，可以推車碰撞對方的車頭，有好感的便攀談起來，沒有就走。

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此事在網上瘋傳後，在超市內造成「奇景」，甚至引起混亂。在馬德里，有指一群青年晚上推著購物車在超市內走來走去，卻沒有買任何東西。另有一男子打扮成巨型菠蘿，在超市內與友人開婚前告別單身派對。
 

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倒轉菠蘿｜發生吵鬧要報警 員工晚上收起菠蘿

在北部城市畢爾巴鄂的Mercadona超市，晚上7時至8時甚至出現吵鬧情況，要警員「清場」，覓愛男女很快離開，沒有人被捕。也有超市員工怕了那些單身男女，晚上7時前收起貨架上的菠蘿。另有一些地方的超市出現菠蘿缺貨情況。超市Mercadona強調這種尋找伴侶方式非他們發起，是民眾自發。

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