網上熱話｜要求素食飛機餐 商務艙客：竟然得一條香蕉

一名商務艙乘客昨在航空討論區FlyerTalk貼文稱，「今天起飛前，空中服務確認我選了素食餐，接著我的早餐是一條『香蕉』。我以為她說的早餐是包括一條香蕉。」網名Kris_Chari的搭客續稱，「當空中服務員送上那條香蕉時，我以為那只是不太吸引的前菜，但它竟然是成個餐！那是一條很好的香蕉，是我近期食過最好的——但稱其為小食似乎更貼切。CGK(雅加達蘇加諾哈達國際機場)起飛航班的餐飲通常是這樣不吸引？」他並上載了早餐照佐證，一條香蕉放在碟子上，還附有一包即棄筷子餐具。

飛機｜網友：主餐應是午餐

Kris_Chari乘搭的是日本航空(Japan Airlines)航班，從印尼雅加達飛往日本成田機場。其貼文又稱，午餐只是加了香料的意粉，而他乘搭日航其他航班的飛機餐也不是太好，那是包在機票錢內的，但都沒有像這次那麼隨便，「即使空中服務員送上筷子那麼得意」。有討論區用戶也分享乘搭日航的飛機餐經歷，他搭通宵機由吉隆坡飛往成田機場到日本公幹，他無在機場貴賓室食晚餐，打算上機後食。結果發現晚餐是「小食」，一個小如杯碟的碟子上放了兩件壽司和一包米餅零食。他說：「我問空中服務員有沒有其他選擇，她答『不食』。」另一網友說，素食餐應該不只一條香蕉。

不過，一名討論區用戶特意上日航網頁查看餐牌為Kris_Chari解疑。他猜測Kris_Chari搭的是JL720航班，於早上6時35分起飛。他在日航網頁看了較頭等艙次級的J等艙餐牌，起飛後並無提供正式的早餐，而是一些輕食，例如芝士拼盤或麵，「我想除了素食餐的香蕉外，你也可以要求一般餐牌，而主餐是午餐，在抵達成田機場前2至3小時送上」。Kris_Chari回應這名網友稱，香蕉作為小食並不意外，而意粉是在降落前送上，但他不明白為何不是在起飛後送上主餐。Kris_Chari也補充稱，他有要求空中服務員提供果仁及一些西瓜粒，它們都很美味。