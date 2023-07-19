網上熱話｜訂團體自助餐 拎多一隻空碟竟要收近百元？事主與餐廳隔空交火

「他們(餐廳)說可以提供空盤子，每個空盤子照樣以人頭，即55馬幣計算」，事主強調現場仍有食物吃剩，不明白為何向餐廳拿空碟要收錢，「(餐廳說)原因是因為我們叫了250人份的食物，(所以)他只提供250個盤(碟)」，事主批評餐廳「宴客前沒有告訴主人家，一個賓客只能拿一個盤的道理，當下情況我們只能接受，結果就多付了50個空盤X55馬幣，合共2,750馬幣(約4,732港元)」，問有沒有網民遇過這種事。

這宗奇怪事件發生在馬來西亞，事主在Facebook發文投訴，指日前在當地一間素食餐廳訂了250位自助餐，每位55馬幣(約94港元)，廣邀親友來為其80歲母親慶生。用餐時間為晚上6時至9時，及至晚上8時15分，親友仍陸續有來，而現場食物還有剩，事主見餐碟已用完，便叫餐廳拿新的。

自助餐｜餐廳喊冤︰有加食物加飲品加時 仲有人打包！

帖文引發網民關注，不少人表示「嬲嬲」，有人建議事主向當局投訴。然而餐廳隨即反擊，指當日餐廳不只提供空碟，也有添補食物份量，「我們不只加了食物，也加了橙汁等飲料和紅豆冰的分量，且最後甚至還有人打包紅豆冰」，並指工作人員也搬出加多桌椅來應付，因人數增加而臨時搭起的帳篷，也沒有收錢，而直至9時他們仍有人未吃完，餐廳也免費加時。

餐廳並稱，當日最終來用膳的客人超過300人，較事主所訂的250人，增加的人數肯定多過50名，但餐廳也額外收了50人費用，以當時事主也「爽快答應」。餐廳並指，在領取餐具處的桌上有列明每人只可拿一套餐具，以掌握人數，指由於有些客人會在訂餐時「報細數」，導致餐廳虧損，利用餐盤數目來限制人數，是當地提供團體自助餐餐廳的慣常做法。

然而仍有網民不賣帳，指「你煮250人份量，顧客叫多少人來是顧客的自由」，「做生意要看遠一點……給人一個方便，也許會帶來更多回饋」。