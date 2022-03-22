網上熱話｜買完彩票就忘記　美漢3個月後才發現中7000萬頭獎

相信不少人都試過買完六合彩，但就忘記核對攪珠結果，要是連續購買多期，有關情況更會經常出現。美國俄勒岡州一名男子，去年以25美元購買連續26期的彩票，最初還很勤力核對結果，但隨著時間過去，他本人也忘記這件事情。直至3個月後，他忽然想起未對彩票，才發現原來自己在其中一期，中了890萬美元(折合約7,000萬港元)的頭獎。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，俄勒岡州男子Wilbur Brown在去年平安夜，與朋友到斯普林菲爾德旅館Moose Lodge聚會，並學朋友以25美元購買了一張限定的「Megabucks彩券26期」彩票，橫跨去年聖誕至今年2月19日期間的連續26期，他更選了15、33、34、40、42及47這幾個號碼。一開始，Wilbur Brown還會定期核對結果，但隨著時間的流逝，他逐漸遺忘彩票的事情。直至今年2月，Wilbur Brown再次造訪Moose Lodge，才想起彩票的事情，就拿出彩票給旅館工作人員掃描核對，得知自己是中獎者，他又驚又喜趕快上網查看，發現自己不單是中獎者，更加是890萬美元頭獎的得主。

奧勒岡州斯普林菲爾德旅館Moose Lodge。(網上圖片)