熱門搜尋:
買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 大光麵 天璽．海 姜濤 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-25 22:52:43

網上熱話｜超尷尬！挪威記者海邊直播遭飛魚打臉倒地 仲被大浪整濕身(有片)

分享：
狂風下，記者在海邊做直播時慘遭「飛魚」打臉。(互聯網)

狂風下，記者在海邊做直播時慘遭「飛魚」打臉。(互聯網)

挪威早前遭受近30年來最強冬季風暴吹襲，多地刮起時速161公里強風，一名記者在海邊做直播時遇上尷尬事。美國《紐約郵報》等報道，事發於本月初，影片上周五(23)才於社交網瘋傳，可見記者強忍著海邊的嚴寒與狂風報告天氣狀況，卻突然被不知從何而來的「天外飛魚」啪的一聲擊中面部。

記者被大魚擊中後跌倒在地，還沒意識到發生甚麼事，就被席捲而來的海水浸濕，當場嚇得厲聲尖叫。幸而他沒被大浪捲走，趕快站起來便逕自爆笑，一旁的攝影團隊也跟著哈哈大笑。報道指，該名記者任職於挪威媒體「方舟傳媒」(Ark Media)，地點是挪威西部的克里斯蒂安松(Kristiansund)海邊。

狂風下，記者在海邊做直播。(互聯網) 記者在海邊做直播時，飛魚突如其來。(互聯網) 飛魚突如其來，擊中記者臉部。(互聯網) 飛魚擊中記者臉部後飛走。(互聯網) 記者跌倒。(互聯網) 被海水弄濕身。(互聯網) 被海水弄濕身。(互聯網) 記者站起身。(互聯網) 記者站起身，一邊爆笑。(互聯網)

網民食花生

不少網民為記者在狂風中遭「飛魚」打臉的遭遇感到心疼又好笑，也有人觀察眾人反應，推測這可能是攝影隊的惡作劇，把一條魚扔向記者的臉部，故意令他出洋相。另有網民理性分析，記者在天氣惡劣時其實可在安全環境下做直播，但卻在室外有危險的地方做，實在「不太合理」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受