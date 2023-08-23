網上熱話｜隔51年再現　美誕生罕見無斑點長頸鹿(有片)

美國田納西州一間動物園上月底有一隻長頸鹿誕生，神奇的是，牠身上沒有任何斑點，被認為全球可能「僅此一隻」，令人嘖嘖稱奇。原來對上一次出現上無斑點長頸鹿已經是51年前。
綜合報道，田納西州萊姆斯通(Limestone)的布萊茲動物園(Brights Zoo)於上月31日有一隻雌性網紋長頸鹿(reticulated giraffe)出世，這隻小長頸鹿目前已長到182公分高，由長頸鹿媽媽和動物園員工一同照顧。除了牠以外，目前已知的所有長頸鹿都有獨特斑點，是從母系DNA遺傳而來。
動物園正為無斑點長頸鹿徵名
動物園的創辦人Tony Bright表示，無斑點長頸鹿獲得國際矚目，正好能引起外界對長頸鹿生存危機的關注，這種全球最高動物正受到非洲棲息地破碎化，及非法盜獵威脅，「野生長頸鹿正走向滅絕，過去30年，已有40%的野生長頸鹿消失。」該動物園正舉辦活動為這隻長頸鹿命名，入圍的有「Kipekee」，在非洲史瓦希利語中意為「獨特」，還有「Firayali」(不尋常)、「Shakiri」(她是最美麗)、「Jamella」(非常美麗的人)。
網紋長頸鹿為瀕危物種
另有報道提到，上次出現的無斑點長頸鹿是於1972年在東京上野動物園的Toshiko。報道指，網紋長頸鹿原產於非洲，其獨特斑點主要是為在野外充當偽裝，掩蓋身體的形狀，以躲避捕食者；斑點下方的皮膚也有血管系統，提供長頸鹿熱調節，從每個斑塊的中心釋放熱量。根據長頸鹿保護基金會，網紋長頸鹿已於2018年被列為瀕危物種。