網上熱話｜隔51年再現　美誕生罕見無斑點長頸鹿(有片)

美國田納西州一間動物園上月底有一隻長頸鹿誕生，神奇的是，牠身上沒有任何斑點，被認為全球可能「僅此一隻」，令人嘖嘖稱奇。原來對上一次出現上無斑點長頸鹿已經是51年前。

綜合報道，田納西州萊姆斯通(Limestone)的布萊茲動物園(Brights Zoo)於上月31日有一隻雌性網紋長頸鹿(reticulated giraffe)出世，這隻小長頸鹿目前已長到182公分高，由長頸鹿媽媽和動物園員工一同照顧。除了牠以外，目前已知的所有長頸鹿都有獨特斑點，是從母系DNA遺傳而來。