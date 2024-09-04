網上熱話｜韓女躲圖書館露乳直播誘課金 網民鬧爆：要嚴懲！

南韓一名女子開學日在大學圖書館自修室做直播，對著鏡頭一邊要求觀眾課金，一邊掀起上衣露出豐滿胸部，因自修室裝玻璃窗，路過的學生可能看到其淫褻行為。相關畫面在網上曝光，即引發熱議。

以「溫習」關鍵字引人進入直播

據JTBC電視節目報道，事發於周一開學日，涉事直播主晚上9時許在某大學的圖書館自修室開始直播，持續到11時，吸引約200人觀看。開始時，她將直播分類為「學習」，輸入「自修」、「讀書」等關鍵字吸引觀眾進入，表面上看似是關於學習的直播，但實際上是掛羊頭賣狗肉。直播期間，她沒有溫習課本，而是不停要求觀眾課金，稱只要金額夠高，她就會脫衣。