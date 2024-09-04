網上熱話｜韓女躲圖書館露乳直播誘課金 網民鬧爆：要嚴懲！

南韓一名女子開學日在大學圖書館自修室做直播，對著鏡頭一邊要求觀眾課金，一邊掀起上衣露出豐滿胸部，因自修室裝玻璃窗，路過的學生可能看到其淫褻行為。相關畫面在網上曝光，即引發熱議。
以「溫習」關鍵字引人進入直播
據JTBC電視節目報道，事發於周一開學日，涉事直播主晚上9時許在某大學的圖書館自修室開始直播，持續到11時，吸引約200人觀看。開始時，她將直播分類為「學習」，輸入「自修」、「讀書」等關鍵字吸引觀眾進入，表面上看似是關於學習的直播，但實際上是掛羊頭賣狗肉。直播期間，她沒有溫習課本，而是不停要求觀眾課金，稱只要金額夠高，她就會脫衣。
報道指，雖然地點在個人自修室，但房間的窗口是透明玻璃，因此路過的學生可能看見這名女子的淫褻行為。她在直播期間，將衣服一件一件脫下並露出胸部，吸引觀眾課金。
網民鬧爆
畫面在網上曝光後，引發熱議。不少網民表達不滿，紛紛要求嚴懲這種在公眾場所的淫褻行為。有人提出直播平台應該關閉這類直播的收入管道。
女子辯解
也有人質疑女子為何不在家中直播，對此女子留言解釋，因為家裡有其他家人，且隔音不好，只好出門到圖書館直播。
報道指，今年1月也發生過同類事件，一名女子同樣在大學圖書館裡進行脫衣直播。南韓法律專家指，類似的行為可能已觸犯公共猥褻罪，根據南韓法例，最高可判處1年以下監禁，或罰款500萬韓圜(約2.9萬港元)。