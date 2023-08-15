網上熱話｜餐廳按人頭收切餅費 合唔合理？拎隻空碟 三文治切半 都要收費

一間位於意大利的餐廳因向客人收取20歐元的生日蛋糕切餅費，而讓顧客感到震驚。

事主家庭早前帶著蛋糕到西西里島巴勒莫一間餐廳慶祝生日。享用了薄餅、葡萄酒及啤酒等共121歐元(約1,031港元)。本來開開心心的一行人，最終因為餐廳收取20歐元(約170港元)切餅費而忿忿不平。據報該餐廳是按人頭收切餅費，每人收1歐元(約8.5港元)，帳單可見列明「20 X Servizio Torta」，意思是「20次蛋糕服務」。