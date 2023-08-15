網上熱話｜餐廳按人頭收切餅費 合唔合理？拎隻空碟 三文治切半 都要收費

一間位於意大利的餐廳因向客人收取20歐元的生日蛋糕切餅費，而讓顧客感到震驚。
事主家庭早前帶著蛋糕到西西里島巴勒莫一間餐廳慶祝生日。享用了薄餅、葡萄酒及啤酒等共121歐元(約1,031港元)。本來開開心心的一行人，最終因為餐廳收取20歐元(約170港元)切餅費而忿忿不平。據報該餐廳是按人頭收切餅費，每人收1歐元(約8.5港元)，帳單可見列明「20 X Servizio Torta」，意思是「20次蛋糕服務」。
切餅費｜網民︰按人頭收費不合理
事件引發網民受議，有人認為按人頭收費奇怪，「如婚宴有200名賓客，豈不是要收200歐元切餅費(約1,705港元)？」又指若有人不吃蛋糕，仍要按人頭收費不合理。當地傳媒則指切餅費在意大利餐廳常見，指餐廳提供了額外服裝，而且若店裡有蛋糕賣，顧客自備蛋糕亦影響生意，沒賣蛋糕的店，也可能因為顧客留肚食蛋糕而減少點菜量。報道指，今次事件的問題在於涉事餐廳未有事先向食客說明收費標準。
切餅費｜另一意大利餐廳收「空碟費」
意大利另一間餐廳較早前亦因額外收費問題而惹爭議，該間餐廳向一對家長顧客收取額外兩歐元(約17港元)的空碟費，以讓女童吃意粉。餐廳指因多拿一隻碟代表加重了餐廳洗碗工作量，堅稱收費合理。另一間餐廳則因為顧客把三文治切開一半後，收取兩歐元服務費捱轟。