網上熱話｜19歲女網紅派對上被行家落藥輪姦 網民爭論︰你唔去咪無事囉！

巴西一名有25萬追隨者的19歲女網紅，獲同樣是網紅的行家邀請到一農場參加派對，但最終在派對上被毆打至「爆缸」及落藥，並遭3名青年輪姦。
事發在上月29日，女網紅Geovana Pontes應行家之邀，跟一名友人一起前往聖保羅Igarata一個農場開派對。她報稱在派對上遭人落藥，然後與朋友被幾個男人困在一間房內，不准她們離開。
Pontes說︰「那裡無食物、無手機訊號，甚麼都沒有。我無辦法出去」，她聲稱期間其中一名網紅「抓著我的頸，然後一拳窩在我嘴巴」，令人向後跌，而另外兩男還在取笑她說︰「打中了……這是你應得的」，而之後她就遭到他們侵犯。
當地傳媒指，警方已立案調查事件，Pontes日前向追隨者交代調查展度，並講述上述過程及展示當日的傷勢，其貼文旋即獲近20萬次瀏覽，她呼籲追隨者耐心等待警方調查。然而有英國網民似乎不大同情她，有人說「你把自己置於危險情況，就不要埋怨了」(Don't complain if you put yourself in a vulnerable position)，另有人稱「你不應讓自己置身這種情況的」(She should never have put herself in that position)，但亦有反對者認為這說法太可悲。