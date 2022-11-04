網上熱話｜22歲日本女Youtube體驗印度恆河「聖水」洗滌罪孽 上岸即發燒喉嚨痛

影片可見，身穿印度傳統服飾的Megu模仿恆河教徒淨身，先脫鞋走入河中，面向太陽合十雙手，再捏住鼻子，下蹲將頭浸下河水3次，再高舉雙手，盛起河水並用水洗臉，再合十雙手以示祝福及忠誠，完成淨身儀式。 按圖即睇Megu體驗恆河教徒淨身過程

上岸 1 小時即發燒、喉嚨痛 不過未知是否「聖水」未有發揮作用，Megu在個人Twitter上指自己浸水時吸入恆河水，上岸1小時便開始鼻痛，更向蔓延至喉嚨，當晚更出現發燒、喉嚨痛、流涕不止等症狀。惟所有不適都在兩天後消失。她藉此提醒網民，恆河水不應該擦在臉上。