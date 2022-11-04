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國際
2022-11-04 16:34:39

網上熱話｜22歲日本女YouTuber體驗印度恆河「聖水」洗滌罪孽 上岸即發燒喉嚨痛

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Megu

Megu拍片分享她到印度恆河體驗淨身沐浴、洗滌罪孽的傳統習俗。（影片截圖：「めぐみこ / Megu」YouTube）

相傳印度恆河「聖水」可以洗滌罪孽之處，同時亦出名水質極差，衛生情況備受關注。近日一名22歲日本女Youtuber Megu便就親臨印度恆河實測，像當地人一樣全身浸在河中洗臉，但當晚便隨即發燒及喉嚨痛。

22歲日本少女Megu是一名YouTuber，於印度新德里的日本旅館工作。早前她上載一段影片中，體驗當地教徒用恆河「聖水」洗滌罪孽的習俗。

影片可見，身穿印度傳統服飾的Megu模仿恆河教徒淨身，先脫鞋走入河中，面向太陽合十雙手，再捏住鼻子，下蹲將頭浸下河水3次，再高舉雙手，盛起河水並用水洗臉，再合十雙手以示祝福及忠誠，完成淨身儀式。

按圖即睇Megu體驗恆河教徒淨身過程

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上岸1小時即發燒、喉嚨痛

不過未知是否「聖水」未有發揮作用，Megu在個人Twitter指自己浸水時吸入恆河水，上岸1小時便開始鼻痛，更向蔓延至喉嚨，當晚更出現發燒、喉嚨痛、流涕不止等症狀。惟所有不適都在兩天後消失。她藉此提醒網民，恆河水不應該擦在臉上。

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