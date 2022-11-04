網上熱話｜22歲日本女YouTuber體驗印度恆河「聖水」洗滌罪孽 上岸即發燒喉嚨痛

相傳印度恆河「聖水」可以洗滌罪孽之處，同時亦出名水質極差，衛生情況備受關注。近日一名22歲日本女Youtuber Megu便就親臨印度恆河實測，像當地人一樣全身浸在河中洗臉，但當晚便隨即發燒及喉嚨痛。
22歲日本少女Megu是一名YouTuber，於印度新德里的日本旅館工作。早前她上載一段影片中，體驗當地教徒用恆河「聖水」洗滌罪孽的習俗。
影片可見，身穿印度傳統服飾的Megu模仿恆河教徒淨身，先脫鞋走入河中，面向太陽合十雙手，再捏住鼻子，下蹲將頭浸下河水3次，再高舉雙手，盛起河水並用水洗臉，再合十雙手以示祝福及忠誠，完成淨身儀式。
按圖即睇Megu體驗恆河教徒淨身過程
上岸1小時即發燒、喉嚨痛
不過未知是否「聖水」未有發揮作用，Megu在個人Twitter上指自己浸水時吸入恆河水，上岸1小時便開始鼻痛，更向蔓延至喉嚨，當晚更出現發燒、喉嚨痛、流涕不止等症狀。惟所有不適都在兩天後消失。她藉此提醒網民，恆河水不應該擦在臉上。
顔ゴシゴシしてはいけない水だった。鼻からガンジス川の水吸っちゃって、1時間後には鼻が痛くなって、だんだんのどの奥の方に痛みが移動してきてる。今のどの奥にガンジスがある。 pic.twitter.com/J9SGFfw4ZU— めぐみこ (@travelerM61) October 26, 2022