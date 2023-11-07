網上熱話｜41歲男照顧情緒病妻6年想離婚 難忍養家 做家務 陪子女 無性愛 網民撐唔撐？

患重病的人固然難受，但身邊的照顧者的不辭勞苦，同樣值得同情。外國一名男子在近日網上發文，稱已照顧患情緒病妻子6年，期間自己成為家庭唯一經濟支柱之餘，平日亦要做家務、陪子女，而且夫婦之間再無性愛，連談心的時間也沒有。事主說再也忍受不了想離婚，惹網民熱烈討論，似乎以不贊成者偏多。 英媒報道，41歲男事主Michael與40歲的Ella結婚10年，6年前她突然出現頻繁的偏頭痛、發炎和抑鬱等健康問題，目前每日會睡12小時，且已很少做家務。

照顧患病另一半｜男事主︰已沒有性生活5年 Michael是家庭的唯一經濟支柱，工作壓力大，工作時間長，「這幾年來，我一直承擔著所有家事、周末陪孩子並策劃家庭活動」。至於妻子，「當她清醒時，通常躺在床上看電影」，僅間中接孩子返學放學，偶爾洗碗。Michael並稱︰「我們已沒性生活5年。我已試著盡我所能支持她，但她需要認真看待這問題。」據報Michael曾鼓勵Ella接受治療，處理身體及心理問題，但不得要領。

照顧患病另一半｜男事主︰我想支持她，但我也想要更多 身為照顧者的Michael說也有心靈上的需要，「我想支持她，但我也想要更多。我希望有人願意一起外出用餐；當我情緒低落時給予支持；想她能夠正常起床吃早餐，並想與我交談。我想有人能夠分擔生活的負擔」，「我持續感到疲累、孤單，渴望被愛。我曾告訴她我需要甚麼，但那些艱難的對話，只會給她增加壓力，不會帶來任何改變」。