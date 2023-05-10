網上熱話｜6歲男童畫全家福嚇親老師　真相卻令百萬人爆笑

兒童畫畫除了是手眼協調、創造力、專注力的活動，亦能反映個人身心狀況。但能否領悟畫中意思，則可能要經過溝通才能明白。外國有一名6歲男童畫了一幅畫，嚇得老師以為他有輕生傾向，緊急請其父母到學校了解，幸好經過家長解釋後，得知那其實是他們的快樂回憶。事件在社交平台吸引了逾104萬人點讚，及逾4.7萬個留言。

該名男童的父親在社交平台Facebook專頁「Natural World」貼出兒子的畫作，表示學校老師讓孩子們畫他們的家人，他兒子畫了一幅全家人都戴著潛水鏡與呼吸管在水中游泳的畫面，老師看到這張畫後卻大嚇一跳，以為是全家輕生的畫面，於是致電給他和妻子，要求他們立刻到學校。

父親續說，他們接到老師電話後非常緊張，隨即詢問兒子發生了甚麼事，兒子卻只說「老師不喜歡我畫的畫」。隔天到了學校，老師拿出畫作給他們看，並問他們能不能解釋一下內容，夫婦才恍然大悟，原來這是他們一家四口在巴哈馬浮潛的度假回憶，「完全不是你(老師)想的那樣」，事件純屬虛驚一場。