網上熱話｜8條常識題考起網民！逾600萬人睇過 答中6題算叻 最後一條答案驚訝無數人

TikTok上近日有8條常識題成為熱話，發文者聲言答中當中6題的話，表現已是優於平均值，常識好過不少人。當中的第8條問︰世上歷來最大的動物是甚麼？很多人以為好簡單，點知都答錯，直言驚訝不已。
專門發布測驗及小知識的TikTok用戶@mahanlankarani，日前分享的8條常識題短片，旋即獲逾620萬次瀏覽及5,000個回應。發文者問觀眾：「你的常識水平是否高於平均水平？看看你是否能夠在8個問題中至少得到6分」。
8條常識題︰
1)用兩個標準骰子擲出的最高點數是多少？
2)埃及的大部分位於哪個洲？
3)股骨位於身體的哪個部位？
4)太陽系中最大的行星是哪一顆？
5)曼德拉(Nelson Mandela)曾任哪個國家的總統？
6)第一次世界大戰是在哪一年開始的？
7)以正方形為底的金字塔，有多少個三角形面？
8)地球上歷來的最大型動物是甚麼？
(答案在文末)
常識題｜網民答錯地球歷來最大動物
網民對問題難度意見分歧，其中第8條有不少人答錯，有人留言說︰「還有其他人把恐龍當作最後一個問題的答案嗎？」有人則不肯認錯，堅稱「恐龍應該是正確答案，所以我有6分」；有人則搞笑問道「恐龍算不算動物呢？」。然而正確答案其實是藍鯨。
答案如下：
1)12
2)非洲
3)腿
4)木星
5)南非
6)1914年
7)4個
8)藍鯨