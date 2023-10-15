網上熱話｜8條常識題考起網民！逾600萬人睇過 答中6題算叻 最後一條答案驚訝無數人

TikTok上近日有8條常識題成為熱話，發文者聲言答中當中6題的話，表現已是優於平均值，常識好過不少人。當中的第8條問︰世上歷來最大的動物是甚麼？很多人以為好簡單，點知都答錯，直言驚訝不已。

專門發布測驗及小知識的TikTok用戶@mahanlankarani，日前分享的8條常識題短片，旋即獲逾620萬次瀏覽及5,000個回應。發文者問觀眾：「你的常識水平是否高於平均水平？看看你是否能夠在8個問題中至少得到6分」。

8條常識題︰

1)用兩個標準骰子擲出的最高點數是多少？

2)埃及的大部分位於哪個洲？

3)股骨位於身體的哪個部位？

4)太陽系中最大的行星是哪一顆？

5)曼德拉(Nelson Mandela)曾任哪個國家的總統？

6)第一次世界大戰是在哪一年開始的？

7)以正方形為底的金字塔，有多少個三角形面？

8)地球上歷來的最大型動物是甚麼？

(答案在文末)