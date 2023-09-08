網上熱話｜Send錯裸照 偷睇人FB誤按like 英人用手機十大「失禮事」你中幾個？

英國有調查統計出當地人在使用手機等科技產品時，10個最常見的「失禮」狀況，包括發錯裸照給別人，又或在睇看別人的Facebook時，情不自禁點讚，令人忍俊不禁。
二手影音及遊戲交易網站musicMagpie訪問了約2,000名英國人在工作或日常生活上，遇過哪種「科技失禮」狀況。
在日常生活裡，最多英國人「𤓓」過的是「發錯訊息給別人」，有67%受訪者試過。其次是不少人也試過或「受害過」的情況——手機明明放在衫/褲袋，卻不小心觸及打了電話給別人，對方接聽時往往只聽到你步行的聲音。
其餘搞笑狀況包括，明明在偷看別人社交網，卻一時忘形like了對方張相，又或連別人的N年前的陳年舊相也偷睇，然後又唔小心like咗……至於send錯包括裸照等私人照片給別人亦有9%，即100人裡有9個人試過。
英人日常生活十大「科技失禮」狀況
1. 發錯訊息給別人 67%
2. 手機放在口袋，卻誤打了電話給別人 33%
3. 把私人訊息誤發到群組 26%
4. 在公眾場所忘記把手機調較成靜音 23%
5. 打字時用了自動串字 串出不確詞語發給別人 18%
6. 在公眾場合不小心大聲播音樂 16%
7. 誤發有性暗示的訊息給錯誤的人 15%
8. 偷看別人社交網時，不小心like了對方張相 14%
9. 偷看別人社交網時，不小心like了對方N年前的舊相 12%
10. 誤發包括裸照等私人照片給錯誤的人 9%
工作層面上，最多人試過的「失禮事」，是打錯對方的姓名(39%)，其次是不小心「回覆全部」(reply all、37%)。