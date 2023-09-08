網上熱話｜Send錯裸照 偷睇人FB誤按like 英人用手機十大「失禮事」你中幾個？

英國有調查統計出當地人在使用手機等科技產品時，10個最常見的「失禮」狀況，包括發錯裸照給別人，又或在睇看別人的Facebook時，情不自禁點讚，令人忍俊不禁。

二手影音及遊戲交易網站musicMagpie訪問了約2,000名英國人在工作或日常生活上，遇過哪種「科技失禮」狀況。

在日常生活裡，最多英國人「𤓓」過的是「發錯訊息給別人」，有67%受訪者試過。其次是不少人也試過或「受害過」的情況——手機明明放在衫/褲袋，卻不小心觸及打了電話給別人，對方接聽時往往只聽到你步行的聲音。