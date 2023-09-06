網上預訂日本度假屋中伏　日媒爆空置住宅被偽裝上網行騙

日本富士新聞台的報道，一名19歲的男子原本計劃與朋友一行人趁着夏天去旅行，並透過大型預約網站訂房。受害者表示，原本想與朋友在8月去旅行，在網站預訂千葉縣的一個度假屋。他指在網上指度假屋在今夏才開業，有寬闊的客廳和華麗的寢室，還設有露台可以燒烤，以及有露天的浴池。豈料當他去到所謂的度假屋，卻發現是一間雜草叢生的空置房屋。

受害男子表示：「到了之後，見到是田地、小屋還有雜草。立即非常震驚和傷心。當我冷靜下來後，再查看是不是去錯了地址，最後我還得接受現實。」男子表示，網站最終只向他退回了3.3萬日圓的宿費，但是單是租車及其他的旅費，也花了他10萬日圓，他指如果沒能退回所有的旅費，確實令他很困擾，而且他的夏天假期也因此沒了。男子又透露，似乎也有不少人墮入騙局，在附近像在尋找甚麼。

疑已經有多人受騙

根據報道，有關的度假屋資料已在訂房網站下架，不過仍可透過網絡的歷史檔案尋回有關資料。在網頁顯示的介紹，指度假屋是新建成，設有熱水按摩池，而且距離海邊只有3分鐘路程等，然而網站上沒有有關旅館的通訊電話及聯絡方法。日本記者跟隨有關的資料，在千葉縣的一宮町找到了所謂的度假屋地址。確認那裡確實沒有甚麼的度假屋，更沒有露台，只是一間空置的房子及雜草叢生的花園，相信男子墮入了騙局。

報道訪問了在當地的居民，表示確實有看過一些人走入空置的房子。他指「有約10個人前來，好像在尋找甚麼。」他又表示對有人利用附近的地方偽裝旅館騙人感到難過。