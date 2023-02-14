網傳日本餃子的王將醬油樽有蟲　店舖即日起改由店員提供醬汁

日本有名食肆「餃子的王將」在今日（14日）宣布，即日起改變調味料的提供方式，食客要在點餐後才會提供調味料。原因是在網上流傳影片，顯示在店內的醬油樽內，疑出現一些白色蟲。

「餃子的王將」公司表示，他們在2月發現在社交媒體上，廣傳影片顯示在醬油樽內出現一些蟲。而公司表示，由於無法透過影片證實事發的店舖，同時亦有加盟店舖出現過類似問題。因此決定將所有店舖放棄醬油樽。