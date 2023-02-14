網傳日本餃子的王將醬油樽有蟲　店舖即日起改由店員提供醬汁

日本有名食肆「餃子的王將」在今日（14日）宣布，即日起改變調味料的提供方式，食客要在點餐後才會提供調味料。原因是在網上流傳影片，顯示在店內的醬油樽內，疑出現一些白色蟲。
「餃子的王將」公司表示，他們在2月發現在社交媒體上，廣傳影片顯示在醬油樽內出現一些蟲。而公司表示，由於無法透過影片證實事發的店舖，同時亦有加盟店舖出現過類似問題。因此決定將所有店舖放棄醬油樽。
#拡散希望 #難波— kinji (@kinji1240) September 25, 2019
難波の王将でご飯べてたら餃子のタレとお酢の容器によくわらん虫？がいた pic.twitter.com/yI5dtfgpcg
影片早在2019年出現
公司又表示，由於日本全國近日出現食肆滋擾影片，因此公司在2月9日開始，已經改變了調味料的提供方式，包括餃子醬油、辣椒油等的調味料，會由店員放在小碟內，與食物一同提供。
雖然公司將事件試圖與近期的食肆滋擾事件混為一談，不過根據影片顯示，有關的問題其實早在2019年已經出現有關的影片，故此與近日的滋擾事件其實並沒有關連。
https://t.co/wunSOoLbUo— worldwalker (@worldwalker_now) February 10, 2023
動画！「餃子の王将」でタレの容器の中で虫が生息している！
Video! Insects live inside a container of sauce at Gyoza no Ousho!
视频! 饺子之王将 "的酱料容器里住着昆虫!#餃子の王将#タレの容器#虫が生息#ハエ#保健所#不衛生#撤去#謝罪#週刊女性PR pic.twitter.com/EExCrNwCmt