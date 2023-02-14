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國際
2023-02-14 18:17:09

網傳日本餃子的王將醬油樽有蟲　店舖即日起改由店員提供醬汁

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餃子的王將收起醬料樽。(網上圖片)

餃子的王將收起醬料樽。(網上圖片)

日本有名食肆「餃子的王將」在今日（14日）宣布，即日起改變調味料的提供方式，食客要在點餐後才會提供調味料。原因是在網上流傳影片，顯示在店內的醬油樽內，疑出現一些白色蟲。

「餃子的王將」公司表示，他們在2月發現在社交媒體上，廣傳影片顯示在醬油樽內出現一些蟲。而公司表示，由於無法透過影片證實事發的店舖，同時亦有加盟店舖出現過類似問題。因此決定將所有店舖放棄醬油樽。

網民發現在醬油樽內有蟲滋生。(影片截圖) 網民發現在醬油樽內有蟲滋生。(影片截圖) 餃子的王將宣布改變店內醬料供應方式。(網頁截圖)

影片早在2019年出現

公司又表示，由於日本全國近日出現食肆滋擾影片，因此公司在2月9日開始，已經改變了調味料的提供方式，包括餃子醬油、辣椒油等的調味料，會由店員放在小碟內，與食物一同提供。

雖然公司將事件試圖與近期的食肆滋擾事件混為一談，不過根據影片顯示，有關的問題其實早在2019年已經出現有關的影片，故此與近日的滋擾事件其實並沒有關連。

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