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2023-07-18 17:15:07

網傳4中國女子新宿街頭襲警　日本網民質疑為何不立即拘捕(有片)

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4名中國女子在新宿街頭襲警。(影片截圖)

4名中國女子在新宿街頭襲警。(影片截圖)

在日本的Twitter，這兩日熱傳一段影片。據報是4名疑說普通話的中國籍女子在新宿街頭對日本警察施襲，事件引起網民的熱議，質疑以4名女子的行為已經足以立即作出拘捕。

4名中國女子疑在新宿街頭襲警。(影片截圖) 4名中國女子在新宿街頭襲警。(影片截圖) 4名中國女子在新宿街頭襲警。(影片截圖)

女子指控拍片路人「痴漢」

有關的影片在昨日（17日）起於網上熱傳，根據投稿者表示，4名女子當中，有人疑與1名路人男子起爭執，對男子施襲。男子於是報警，並着路人協助拍片搜證。其間有女子對拍攝的人指他們是「痴漢」，警察隨後到場了解事件，要求4名女子原地停留接受調查。投稿者表示，當中有3人期間意圖離開，並與警員發生爭執，當中有女子起腳踢向警員。

▼女子指控痴漢及襲取片段▼

投稿者之後表示，4名女子及後被警察按在地上並扣上手扣拘捕，只是自己沒有拍到最後。雖然投稿的網民表示不清楚涉事的4名女子身份是南韓人還是中國人，而在影片中4名女子都以日語單字回應，但在其中一條襲擊路人的影片，清楚聽到其中1名女子用普通話粗口向路人指罵後動粗。有網友指出，發生的地點是在新宿二丁目的十字路口。日本警方未有就事件作出公布，不過網民就對有關人士的行為非常不滿，又指不知道涉事的是旅客還是在日本居住的外國人。但有人更認為應該將4人逐出日本。

 

▼了解福島核污水港府管制措施▼

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