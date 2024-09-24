網戀畢彼特 西班牙dry爆女遭騙逾280萬港元 騙徒研究受害人感情狀況

西班牙瓜迪亞警方周一(23日)發聲明指，5名疑犯透過畢彼特的粉絲網頁與2名受害女子取得聯繫，並讓她們相信「她們與他(畢彼特)有感情關係」。騙徒假冒畢彼特，向受害人提議投資各種不存在的計劃。其中，居住在安達魯西亞(Andalusia)南部的女子被騙17萬5,000歐元(約151.4萬港元)，住在巴斯克自治區(Basque Country)的女子則損失15萬歐元(約129.7萬港元)。

騙徒做足功課

警方表示，這些網絡騙徒為吸引受害人上釣，除了研究她們的社交網絡，還對她們做心理分析，從而發現兩人是缺乏愛情、處於抑鬱狀態的人。騙徒也與2名受害人互傳訊息和電郵，直到她們相信自己正在用WhatsApp與畢彼特本人聊天，畢彼特還向她們承諾發展一段浪漫關係，以及共建未來。

騙徒寫好花言巧語台詞

經調查後，警方在安達魯西亞南部拘捕5人，包括集團主腦。警方突擊搜查5人住所，檢獲數部手機、金融卡、兩部電腦和一本日記，「裡面寫著用來詐騙受害人的說話和用詞」。警方已追回2受害人被騙走的8.5萬歐元(約73.5萬港元)，將繼續追查其餘款項。