網民揭北海道沉沒觀光船有裂痕　家屬指22歲男乘客擬在船上求婚

北海道知床半島的觀光船沉沒事件，事發後第3日搜索仍然持續，涉事的觀光船公司會長表示，會召開記者會以及向遇難家屬致歉，但家屬方要求船公司承擔責任。其中一名家屬表示，他的22歲兒子原本買了戒指準備在船上向女友求婚，二人目前仍下落不明。至於涉事船隻，有指去年曾涉及兩次意外，包括一次觸礁；有網友指根據照片指出，船頭已出現了裂痕。
直至今日(25日)為止，日本北海道的船難仍有15人下落不明。意外地區斜里町的町長表示，涉事船公司的社長願意召開記者會，及向家屬道歉。在船隻出海的港口中等候消息的家屬中，一名51歲男子鈴木剛表示，他的22歲兒子與女友都有登船，而兒子的車仍停泊在碼頭附近的停車場內。他表示，兒子在早前買了戒指，希望在船上向女友求婚。
26人が乗っていた「知床遊覧船」の観光船が行方不明に。— ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア (@HuffPostJapan) April 24, 2022
“船首の亀裂”が2カ月前の写真に写っていた。 https://t.co/xy8wuQJCEX
生日驚喜變死亡之旅
鈴木透露，兒子本來想為女友帶來生日的驚喜，因此希望來一倘郵輪或觀光船之旅，豈料就遇上今次的意外。他指，兒子在登船前曾向他發訊息表示已經上船，之後便再沒有聯絡。雖然有關的町長在周日有向家屬舉行簡報會，但鈴木指相關提供的訊息非常少，並未能知道究竟為何會發生這次的意外。
另外，日本網民透過聲稱是事發前兩個月的相片，表示涉事船隻的船頭有一條裂痕。有關船隻在去年中曾發生過觸礁事故，因此質疑有關方面未有顧及航行安全，繼續讓船隻運行而導致意外。
船長社交網絡曾稱船公司「黑心」
日本傳媒又表示，有關的公司過去頻繁地大量解僱職員，而涉事的船長豊田德幸在個人社交網絡上曾批評，有關船公司根本是一間「黑心公司」。有傳媒就訪問有份參與救援的漁船船長，他們指若遇上有關的風浪，他們早就會調頭返航，認為有關的船長可能缺乏經驗。有知情人事指，船公司本來有4至5位優秀的僱員，但已被船公司辭退。報道又表示，有關船公司的社長雖然是地區的名人，但是近年不斷更換船員，以致事故頻生。