網民揭北海道沉沒觀光船有裂痕　家屬指22歲男乘客擬在船上求婚

北海道知床半島的觀光船沉沒事件，事發後第3日搜索仍然持續，涉事的觀光船公司會長表示，會召開記者會以及向遇難家屬致歉，但家屬方要求船公司承擔責任。其中一名家屬表示，他的22歲兒子原本買了戒指準備在船上向女友求婚，二人目前仍下落不明。至於涉事船隻，有指去年曾涉及兩次意外，包括一次觸礁；有網友指根據照片指出，船頭已出現了裂痕。 直至今日(25日)為止，日本北海道的船難仍有15人下落不明。意外地區斜里町的町長表示，涉事船公司的社長願意召開記者會，及向家屬道歉。在船隻出海的港口中等候消息的家屬中，一名51歲男子鈴木剛表示，他的22歲兒子與女友都有登船，而兒子的車仍停泊在碼頭附近的停車場內。他表示，兒子在早前買了戒指，希望在船上向女友求婚。

生日驚喜變死亡之旅 鈴木透露，兒子本來想為女友帶來生日的驚喜，因此希望來一倘郵輪或觀光船之旅，豈料就遇上今次的意外。他指，兒子在登船前曾向他發訊息表示已經上船，之後便再沒有聯絡。雖然有關的町長在周日有向家屬舉行簡報會，但鈴木指相關提供的訊息非常少，並未能知道究竟為何會發生這次的意外。 另外，日本網民透過聲稱是事發前兩個月的相片，表示涉事船隻的船頭有一條裂痕。有關船隻在去年中曾發生過觸礁事故，因此質疑有關方面未有顧及航行安全，繼續讓船隻運行而導致意外。