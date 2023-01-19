網球手鏡頭前畫畫勁三級 嚇窒全世界 急解畫「我其實想畫呢樣嘢」慘成笑柄

澳網(澳洲網球公開賽)正在上演，美國球手費斯(Taylor Fritz)日前在男單首圈贏波，但隨即淪為笑柄！皆因他在眾目睽睽下，在鏡頭上畫出一個物件，似足陰莖，然後加上自己的簽名……

正常人也知道費斯絕無理由無端展示三級畫，粉絲也很快便提醒費斯，指他的畫作或會引起誤會，嚇得25歲的費斯連忙在Twitter發文解畫說︰「供大家參考，我想畫的其實是鎖頭的emoji……我忘了一件非常重要的事實，就是我的畫功爛透了」。