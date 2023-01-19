網球手鏡頭前畫畫勁三級 嚇窒全世界 急解畫「我其實想畫呢樣嘢」慘成笑柄

澳網(澳洲網球公開賽)正在上演，美國球手費斯(Taylor Fritz)日前在男單首圈贏波，但隨即淪為笑柄！皆因他在眾目睽睽下，在鏡頭上畫出一個物件，似足陰莖，然後加上自己的簽名……
正常人也知道費斯絕無理由無端展示三級畫，粉絲也很快便提醒費斯，指他的畫作或會引起誤會，嚇得25歲的費斯連忙在Twitter發文解畫說︰「供大家參考，我想畫的其實是鎖頭的emoji……我忘了一件非常重要的事實，就是我的畫功爛透了」。
澳網｜美國球員畫「鎖頭」有原因
為何費斯要畫鎖頭呢？事緣美國隊在早前於澳洲悉尼舉行的首屆聯合杯(United Cup)中奪冠，在賽事持續了11天，包括費斯在內的4位美國男女球員尋求「被鎖在」(locked-in)最好的狀態及專注力中，如今轉戰在墨爾本舉行的澳網，4人均冀延續氣勢，是以畫鎖頭來自我打氣。但始料不及的是費斯把鎖頭畫成類似陰莖的物體，隨即成為笑柄，而隊友皮古娜(Jessica Pegula)在女單次圈贏波後，在鏡頭畫上鎖頭，較費斯所畫的清晰得多；另外兩位隊友泰科爾(Frances Tiafoe)及姬絲(Madison Keys)也齊齊畫鎖頭，雖然畫功麻麻，但也較費斯所畫好得多。