熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-01-19 20:53:13

網球手鏡頭前畫畫勁三級 嚇窒全世界 急解畫「我其實想畫呢樣嘢」慘成笑柄

分享：
費斯在鏡頭上畫了這個物件……然後簽名。(互聯網)

費斯在鏡頭上畫了這個物件……然後簽名。(互聯網)

費斯。(美聯社)

費斯。(美聯社)

澳網(澳洲網球公開賽)正在上演，美國球手費斯(Taylor Fritz)日前在男單首圈贏波，但隨即淪為笑柄！皆因他在眾目睽睽下，在鏡頭上畫出一個物件，似足陰莖，然後加上自己的簽名……

正常人也知道費斯絕無理由無端展示三級畫，粉絲也很快便提醒費斯，指他的畫作或會引起誤會，嚇得25歲的費斯連忙在Twitter發文解畫說︰「供大家參考，我想畫的其實是鎖頭的emoji……我忘了一件非常重要的事實，就是我的畫功爛透了」。

 

費斯急解畫稱想畫的其實是鎖頭！(互聯網)

費斯急解畫稱想畫的其實是鎖頭！(互聯網)

澳網｜美國球員畫「鎖頭」有原因

為何費斯要畫鎖頭呢？事緣美國隊在早前於澳洲悉尼舉行的首屆聯合杯(United Cup)中奪冠，在賽事持續了11天，包括費斯在內的4位美國男女球員尋求「被鎖在」(locked-in)最好的狀態及專注力中，如今轉戰在墨爾本舉行的澳網，4人均冀延續氣勢，是以畫鎖頭來自我打氣。但始料不及的是費斯把鎖頭畫成類似陰莖的物體，隨即成為笑柄，而隊友皮古娜(Jessica Pegula)在女單次圈贏波後，在鏡頭畫上鎖頭，較費斯所畫的清晰得多；另外兩位隊友泰科爾(Frances Tiafoe)及姬絲(Madison Keys)也齊齊畫鎖頭，雖然畫功麻麻，但也較費斯所畫好得多。

 

隊友隨即上載各自畫的鎖頭，可見費斯(左上角)畫得最差！(互聯網)

隊友隨即上載各自畫的鎖頭，可見費斯(左上角)畫得最差！(互聯網)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受