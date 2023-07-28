網紅做「出租女友」月入逾31萬計劃5年後退休　正牌男友得一個要求

近年偶有人「出租自己」為自己的事業殺出一條「血路」，但都是男性，美國卻有一名30歲女網紅以「出租女友」為職業，每月最高可賺得高達4萬美元(折合約31萬港元)，如今她已順利買樓兼開始計劃5年後退休，至於她的正牌男友對她就只有一個要求，就是只要她不與其他男性拍攝性愛畫面，就會全力給予支持。

綜合報道，30歲女網紅Jenna Madison任職「出租女友」，每天平均開工7小時，分別與7名男子做伴，彼此的互動會像一般情侶般親密。曾經有人告訴Jenna指她的驕人身材是異性的「終極幻想」，Jenna則認為自己價值不僅於此。她說，這些男子會找上門並非全是出於性愛，她會做好「女友」這個角色，除了聊天、傾聽、陪伴，還在對方過完糟糕的一天之後，提供情感方面的支持，至於這些男人亦在情感及性方面滿足她，認為這段關係並非單向，當中是有給予及付出。她又說，這份工作令她獲益良多，因為給她目標，並且幫助他人。