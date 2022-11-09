網紅因「乳溝」被餐廳拒做生意 拍片公審反遭網民圍插：少見這麽蠢的人！(有片)

TikTok擁有近70萬粉絲的法國辣妹網紅波爾斯卡‧巴賓克斯(Polska Babinks)，早前與女友人到巴黎一間餐廳，被老闆拒做生意，原因是她穿著Deep V上衣，露出驚人乳溝。波爾斯卡不忿氣，即場拍片再出PO公審老闆，但網民反而一面倒支持老闆，認為他做法恰當。
英國《每日郵報》報道，波爾斯卡本月1日與友人前往巴黎一間餐廳用膳，在門口就被老闆以「穿著不適當」為由擋住，不讓她們進去。波爾斯卡當日穿著粉紅色「爆乳」上衣及粉紅迷你裙，友人則穿著緊身黑色上衣和褲子。
波爾斯卡原本離開了，隨後折返，跟老闆理論並拍攝他的反應。畫面顯示，老闆告訴她們「穿著不適當」(not dressed properly)。波爾斯卡在片中向粉絲解釋，自己和友人因為「乳溝」(cleavage)而被拒入餐廳，「只因我們太性感，這是性別歧視，超性別歧視」。
法國名人加入聲討
波爾斯卡在影片標題寫下「領口=沒有餐廳」(a neckline=No restaurants)，至今已吸引超過400萬人次觀看，她之後再上傳兩段影片，為自己辯護並指摘老闆歧視，也分別有86萬、65萬次點擊。
報道指，波爾斯卡的遭遇引發法國社會激烈討論女性該如何穿著，多數人反而力挺餐廳老闆，包括電視主持人卡斯塔爾迪(Benjamin Castaldi)、專欄作家莫羅(Danielle Moreau)、製作人根頓(Guillaume Genton)等都說同情老闆，認為他有權拒絕客人。
網民一面倒支持老闆
卡斯塔爾迪寫道：「醜聞在哪裡？他只是不想他的餐廳裡有人露乳。」莫羅說：「這不是女性主義抗爭！在你身上看到自己的女性實在不多。」根頓更直言，像波爾卡斯和她的朋友「這麽蠢的人類」，他很少見。
不少網民留言支持餐廳老闆，有人說：「這可以理解，你必須對客人及餐廳保持最基本的尊重。」有人調侃稱，這場爭議後，「餐廳的Google評分從3顆星升到4.5顆星，多謝你(波爾斯卡)」。有人做比喻：「就像在夏天穿泳衣走進商店那裡，是不允許的，人們需穿上合適衣著，女孩們，去麥當勞吧，你穿甚麽，他們都會歡迎你」。
有人指出：「任何餐廳都有權評估客人的衣著是否恰當，也有權拒絕客人入內。」但也有網民認為，「這是拒絕銷售行為，法例是禁止的」。