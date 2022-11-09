網紅因「乳溝」被餐廳拒做生意 拍片公審反遭網民圍插：少見這麽蠢的人！(有片)

TikTok擁有近70萬粉絲的法國辣妹網紅波爾斯卡‧巴賓克斯(Polska Babinks)，早前與女友人到巴黎一間餐廳，被老闆拒做生意，原因是她穿著Deep V上衣，露出驚人乳溝。波爾斯卡不忿氣，即場拍片再出PO公審老闆，但網民反而一面倒支持老闆，認為他做法恰當。

英國《每日郵報》報道，波爾斯卡本月1日與友人前往巴黎一間餐廳用膳，在門口就被老闆以「穿著不適當」為由擋住，不讓她們進去。波爾斯卡當日穿著粉紅色「爆乳」上衣及粉紅迷你裙，友人則穿著緊身黑色上衣和褲子。

波爾斯卡原本離開了，隨後折返，跟老闆理論並拍攝他的反應。畫面顯示，老闆告訴她們「穿著不適當」(not dressed properly)。波爾斯卡在片中向粉絲解釋，自己和友人因為「乳溝」(cleavage)而被拒入餐廳，「只因我們太性感，這是性別歧視，超性別歧視」。