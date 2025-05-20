網紅帶原隻烤雞登機被截　一理由竟獲批　網民：學到了(有片)

美國自己想帶一袋原隻烤雞上飛機，結果被美國運輸安全管理局(TSA)人員攔下，在一番爭取後，最終順利帶烤雞上飛機。事後她表示，自己重視健康，不屑機上提供的垃圾食物，但飛行時間太久，不吃東西會焦慮，所以才硬帶烤雞闖關，高呼「我喜歡行使我的自由」。影片曝光後，不少人直呼瘋狂。
綜合報道，來自紐約的網紅Chloé Gray日前分享影片，她在紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)將要搭飛機，但她說：「我在機場被攔了，因為包包裡有奇怪的東西」，原來是她手持「一整隻烤雞」引起TSA工作人員注意。最終Chloé順利登機，貼出自己在飛機上吃烤雞的影片，並寫下「我喜歡行使我的自由意志」。
網民：我也曾帶海鮮上飛機
影片曝光後，不少人紛紛批評：「太瘋狂了」、「烤雞在飛機上的氣味很難聞」、「搭飛機坐在我旁邊的人拿出一隻烤雞，我會崩潰」；但也有人認為：「我也曾帶海鮮上飛機，我站在你這邊」、「學到了，感謝分享」。
Chloé亦向媒體表示，自己很在意飲食，去哪裡都要準備高蛋白食物「我通常會吃一些健康的東西來獲得潔淨的能量」，由於對飛機上的「垃圾食物」感到不屑，但長途飛行不吃東西又會感到焦慮，因此才帶烤雞上飛機；Chloé也坦承帶堅果等小零食，確實較不易引發爭議，但烤雞是「最適合我的風格，不用花錢買頭等艙，就能享受到一流的體驗。」