網紅帶原隻烤雞登機被截　一理由竟獲批　網民：學到了(有片)

美國自己想帶一袋原隻烤雞上飛機，結果被美國運輸安全管理局(TSA)人員攔下，在一番爭取後，最終順利帶烤雞上飛機。事後她表示，自己重視健康，不屑機上提供的垃圾食物，但飛行時間太久，不吃東西會焦慮，所以才硬帶烤雞闖關，高呼「我喜歡行使我的自由」。影片曝光後，不少人直呼瘋狂。

綜合報道，來自紐約的網紅Chloé Gray日前分享影片，她在紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)將要搭飛機，但她說：「我在機場被攔了，因為包包裡有奇怪的東西」，原來是她手持「一整隻烤雞」引起TSA工作人員注意。最終Chloé順利登機，貼出自己在飛機上吃烤雞的影片，並寫下「我喜歡行使我的自由意志」。