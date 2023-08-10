網紅悲歌｜炫富華裔女童網紅Lil Tay突離世 終年14歲 多年來身陷家人爭權戰

以炫富而聞名國際的華裔兒童網紅Lil Tay，突傳死訊，終年14歲。Lil Tay的家人在她的IG發聲明稱，原名Claire Hope的Lil Tay已經離世，而無法以言語表達內心悲痛。聲明稱「這結果完全是所料不及，令我們全部人都震驚不已」，並指加上其兄長Jason Tian早前亦身故，使家人更加難過。聲明已Lil Tay及其兄長的死因仍在調查中，希望外界尊重家人私隱。
Lil Tay於9歲時在網上竄紅，在影片中展示大疊現金及爆粗，是其「招牌表演」。Lil Tay曾在片段中說自己雖然車牌，但仍買了一輛20萬美元(約156萬港元)的跑車，又曾直認要向貧窮網民炫富，其行逕雖令人側目，但也使她「聲名大噪」獲不少人追隨，至今其IG仍有逾340萬追隨者。
Lil Tay｜外媒指父母分成兩陣營爭掌控權
Lil Tay於2018年突然銷聲匿跡，她消失之前曾有一片段外洩，當中聽到疑似其兄長的男子在說話，有報道指內容是關於Lil Tay的事業前景。有外媒指，Lil Tay的父親、經理人及音樂推廣人員屬同一陣營，另一陣營則是母親及兄長，兩陣營對Lil Tay事業的掌控權陷入爭拗。
2021年，Lil Tay的IG在沉寂多時後再發文，指責父親肉體及精神虐待她，並盜取其財產，但當時外媒指貼文相信是由Lil Tay的兄長所發。有外媒指Lil Tay父母曾爭奪她的撫養權，並指Lil Tay的炫富形象是似乎是兄長刻意打造賺錢，而母親因藉著任職地產經紀之便，讓女兒在豪宅拍片。Lil Tay曾跟母親上電視受訪公開否認被母親及兄長逼使做炫富網紅，亦否認其IG是兄長及母親控制。Lil Tay的父親則曾聲稱並非為錢而爭奪Lil Tay撫養權，而是為了她的未來及快樂。