網紅悲歌｜炫富華裔女童網紅Lil Tay突離世 終年14歲 多年來身陷家人爭權戰

以炫富而聞名國際的華裔兒童網紅Lil Tay，突傳死訊，終年14歲。Lil Tay的家人在她的IG發聲明稱，原名Claire Hope的Lil Tay已經離世，而無法以言語表達內心悲痛。聲明稱「這結果完全是所料不及，令我們全部人都震驚不已」，並指加上其兄長Jason Tian早前亦身故，使家人更加難過。聲明已Lil Tay及其兄長的死因仍在調查中，希望外界尊重家人私隱。

Lil Tay於9歲時在網上竄紅，在影片中展示大疊現金及爆粗，是其「招牌表演」。Lil Tay曾在片段中說自己雖然車牌，但仍買了一輛20萬美元(約156萬港元)的跑車，又曾直認要向貧窮網民炫富，其行逕雖令人側目，但也使她「聲名大噪」獲不少人追隨，至今其IG仍有逾340萬追隨者。