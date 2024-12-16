網紅扮離世雙胞胎妹騙祖父母5年　家人得知真相反應令她心碎(有片)

美國一名網紅Annie Niu先前透露，自己每到聖誕節時，就會假扮成自己的雙胞胎妹妹，並打電話問候祖父母。Annie解釋，雙胞胎妹妹因罹患病毒性腦膜炎而離世，過去5年，她一直在家人面前一人分飾兩角，原因是擔心年邁長輩會難以承受，不過，她在92歲的祖母臨終前揭開真相，結果家人的反應讓她感到心碎。
Annie在社群平台TikTok上發布了一則短片，內容提到「現在終於告訴家人，雙胞胎妹妹已經在5年前因病毒性腦膜炎去世，結果他們卻把家裡所有有妹妹出現的家庭照片都收下」，短短的16秒影片曝光後，很快就吸引近550 萬次的觀看。Annie透露，她一人分飾兩角的主意，其實是爸爸所出。她解釋：「我想是因為他不想隱瞞這個消息，但又不想讓他們(祖父母)傷心，更何況他們已經92歲了，要是發生甚麼事該怎麼辦呢？」Annie表示，因此每年的節慶假期，她都會假扮已離世的雙胞胎妹妹，直到祖母臨終前，她才終於揭開這個秘密，但祖父至今仍毫不知情。
網民：有時候看一張照片就會讓人崩潰
不過，Annie透露家人在得知真相後，明顯一時難以接受，決定將家中有自己雙胞胎姐妹的照片全部收起來，此舉卻令Annie感到非常難過。Annie的經歷引來不少網民關注及留言安慰：「節哀」、「一定很痛，我無法想像……」、「有時候看一張照片就會讓人崩潰」、「我的家人會把過世的人的照片收起來，通常是過世後的第一年，這樣有助於哀悼，也是不讓自己一直沉浸在悲傷中」。有些也曾隱瞞親人過世消息的網民則表示，能夠理解Annie的悲傷：「我爺爺已經90歲了，他唯一的兒子1年前死於癌症，他在終於問我們為甚麼他兒子不來看他的1個月之後，就過世了」。
Her identical twin sister passed 5 years ago and she didn’t have the heart to tell her family. So she pretended to be both.— Jelly Santos (@MrsJellySantos) December 13, 2024
She just told them recently and they have since removed every single picture of her in their home. pic.twitter.com/GTVbPsgRbd