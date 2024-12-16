網紅扮離世雙胞胎妹騙祖父母5年　家人得知真相反應令她心碎(有片)

美國一名網紅Annie Niu先前透露，自己每到聖誕節時，就會假扮成自己的雙胞胎妹妹，並打電話問候祖父母。Annie解釋，雙胞胎妹妹因罹患病毒性腦膜炎而離世，過去5年，她一直在家人面前一人分飾兩角，原因是擔心年邁長輩會難以承受，不過，她在92歲的祖母臨終前揭開真相，結果家人的反應讓她感到心碎。

Annie在社群平台TikTok上發布了一則短片，內容提到「現在終於告訴家人，雙胞胎妹妹已經在5年前因病毒性腦膜炎去世，結果他們卻把家裡所有有妹妹出現的家庭照片都收下」，短短的16秒影片曝光後，很快就吸引近550 萬次的觀看。Annie透露，她一人分飾兩角的主意，其實是爸爸所出。她解釋：「我想是因為他不想隱瞞這個消息，但又不想讓他們(祖父母)傷心，更何況他們已經92歲了，要是發生甚麼事該怎麼辦呢？」Annie表示，因此每年的節慶假期，她都會假扮已離世的雙胞胎妹妹，直到祖母臨終前，她才終於揭開這個秘密，但祖父至今仍毫不知情。