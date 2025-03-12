網紅抱走袋熊BB當公仔玩 熊媽崩潰狂追 網民扯火：拘捕佢！(有片)

為博流量，無所不用其極……美國一名女網紅在澳洲旅遊時，為了拍片竟強行抱走路邊一隻小袋熊，袋熊媽媽發現孩子被搶，即驚慌地追上，但女子沒有停步，只顧對著鏡頭「炫耀」不斷掙扎的袋熊BB。

該網紅名叫瓊斯(Sam Jones)，在網上自稱是野生動物學家兼環境科學家，Instagram擁有逾9萬粉絲。她近日貼出影片，可見她晚上在澳洲鄉郊，將路邊一隻袋熊BB強行抱走。

捉住熊B炫耀

影片可見，瓊斯抱走袋熊BB後，發現熊媽媽追著她，便加快腳步跑回拍攝者那裡，期間她抓著熊BB快跑，將牠猛烈搖晃。回到車旁，她捉著小熊對著鏡頭炫耀，說：「剛捉到一隻小袋熊。」