網紅抱走袋熊BB當公仔玩 熊媽崩潰狂追 網民扯火：拘捕佢！(有片)

為博流量，無所不用其極……美國一名女網紅在澳洲旅遊時，為了拍片竟強行抱走路邊一隻小袋熊，袋熊媽媽發現孩子被搶，即驚慌地追上，但女子沒有停步，只顧對著鏡頭「炫耀」不斷掙扎的袋熊BB。
該網紅名叫瓊斯(Sam Jones)，在網上自稱是野生動物學家兼環境科學家，Instagram擁有逾9萬粉絲。她近日貼出影片，可見她晚上在澳洲鄉郊，將路邊一隻袋熊BB強行抱走。
捉住熊B炫耀
影片可見，瓊斯抱走袋熊BB後，發現熊媽媽追著她，便加快腳步跑回拍攝者那裡，期間她抓著熊BB快跑，將牠猛烈搖晃。回到車旁，她捉著小熊對著鏡頭炫耀，說：「剛捉到一隻小袋熊。」
熊B受驚 不停掙扎
袋熊BB被瓊斯緊緊捉住，不斷掙扎，看來受驚。此時，袋熊媽媽跑到瓊斯身後，她才說：「好吧，袋熊媽媽看來很生氣，我們讓寶寶走吧。」
網民鬧爆
影片曝光後引發眾怒，瓊斯急刪片，但影片早已被網民下載，至今仍在網上流傳。不少網民看後扯火，紛紛怒言，「把她逐出澳洲」、「拘捕她」、「這些網紅為了流量，甚麼事情都做得出」。
熊B約8個月大
當地動保人士畢曉普(Tania Bishop)表示，影片中的袋熊BB約8個月大，日常需完全依賴母親，瓊斯強行把寶寶帶離母親身邊，不但會讓牠感到痛苦，這樣的抱姿也容易導致熊BB受傷。她指出，小袋熊當時發出嘶嘶聲，就是極度痛苦的表現。
American hunting influencer Sam Jones is facing fierce backlash after taking a baby wombat from it's mother while visiting Australia. pic.twitter.com/bGUvuxWGX7— The Project (@theprojecttv) March 12, 2025