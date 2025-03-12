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國際
2025-03-12 20:09:52

網紅抱走袋熊BB當公仔玩 熊媽崩潰狂追 網民扯火：拘捕佢！(有片)

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左至右：網紅瓊斯抱走小袋熊後，袋熊驚慌追上，瓊斯回到車旁，對著鏡頭炫耀小熊。(互聯網)

左至右：網紅瓊斯抱走小袋熊後，袋熊驚慌追上，瓊斯回到車旁，對著鏡頭炫耀小熊。(互聯網)

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為博流量，無所不用其極……美國一名女網紅在澳洲旅遊時，為了拍片竟強行抱走路邊一隻小袋熊，袋熊媽媽發現孩子被搶，即驚慌地追上，但女子沒有停步，只顧對著鏡頭「炫耀」不斷掙扎的袋熊BB。

該網紅名叫瓊斯(Sam Jones)，在網上自稱是野生動物學家兼環境科學家，Instagram擁有逾9萬粉絲。她近日貼出影片，可見她晚上在澳洲鄉郊，將路邊一隻袋熊BB強行抱走。

捉住熊B炫耀

影片可見，瓊斯抱走袋熊BB後，發現熊媽媽追著她，便加快腳步跑回拍攝者那裡，期間她抓著熊BB快跑，將牠猛烈搖晃。回到車旁，她捉著小熊對著鏡頭炫耀，說：「剛捉到一隻小袋熊。」

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網紅在路邊發現一隻小袋熊，停車查看。(互聯網) 網紅將小袋熊抱走，熊媽媽就在附近。(互聯網) 網紅抱走小袋熊。(互聯網) 網紅抱走小袋熊。(互聯網) 網紅抱著小袋熊，回頭看到熊媽媽追上來。(互聯網) 網紅抱著小袋熊，快步跑回車旁。(互聯網) 袋熊媽媽追上。(互聯網) 網紅對著鏡頭炫耀小熊。(互聯網) 將小熊當公仔玩。(互聯網) 小熊被緊緊捉住，不停掙扎。(互聯網) 熊媽媽追到車旁。(互聯網) 網紅見熊媽媽窮追， 才放過小熊。(互聯網) 網紅見熊媽媽窮追， 才放過小熊，將牠抱回路邊。(互聯網) 網紅見熊媽媽窮追， 才放過小熊，將牠抱回路邊。(互聯網) 熊袋是澳洲原生動物。(互聯網) 熊袋是澳洲原生動物。(互聯網)

熊B受驚 不停掙扎

袋熊BB被瓊斯緊緊捉住，不斷掙扎，看來受驚。此時，袋熊媽媽跑到瓊斯身後，她才說：「好吧，袋熊媽媽看來很生氣，我們讓寶寶走吧。」

網民鬧爆

影片曝光後引發眾怒，瓊斯急刪片，但影片早已被網民下載，至今仍在網上流傳。不少網民看後扯火，紛紛怒言，「把她逐出澳洲」、「拘捕她」、「這些網紅為了流量，甚麼事情都做得出」。

熊B約8個月大

當地動保人士畢曉普(Tania Bishop)表示，影片中的袋熊BB約8個月大，日常需完全依賴母親，瓊斯強行把寶寶帶離母親身邊，不但會讓牠感到痛苦，這樣的抱姿也容易導致熊BB受傷。她指出，小袋熊當時發出嘶嘶聲，就是極度痛苦的表現。
 

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