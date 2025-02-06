網紅搭飛機往西班牙買一樽橄欖油 加埋機票錢平過英國卻遭網民嘲諷｜英國生活

香港人上深圳買日常用品慳錢，英國一名男子則挑戰坐飛機往西班牙買一樽橄欖油，加埋機票錢平過英國的嘗試，結果成功。但網民卻提出質疑，認為根本平不過在英國買。

網紅Callum Ryan來自白金漢郡Milton Keynes，在TikTok擁有超過100萬追隨者，之前曾試過坐飛機往意大利米蘭買薄餅，較英國Dominos外賣速遞還要平。他今次挑戰的短片吸引近50萬人觀看，他先去了英國一間Tesco超市分店「格價」，顯示一樽橄欖油售價7.38英鎊(約71港元)。因部分橄欖油在西班牙製造，西班牙售賣的橄欖油可能平很多的條件下，他決定去當地買。