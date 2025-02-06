網紅搭飛機往西班牙買一樽橄欖油 加埋機票錢平過英國卻遭網民嘲諷｜英國生活

香港人上深圳買日常用品慳錢，英國一名男子則挑戰坐飛機往西班牙買一樽橄欖油，加埋機票錢平過英國的嘗試，結果成功。但網民卻提出質疑，認為根本平不過在英國買。
網紅Callum Ryan來自白金漢郡Milton Keynes，在TikTok擁有超過100萬追隨者，之前曾試過坐飛機往意大利米蘭買薄餅，較英國Dominos外賣速遞還要平。他今次挑戰的短片吸引近50萬人觀看，他先去了英國一間Tesco超市分店「格價」，顯示一樽橄欖油售價7.38英鎊(約71港元)。因部分橄欖油在西班牙製造，西班牙售賣的橄欖油可能平很多的條件下，他決定去當地買。
搶到臨起飛的平機票
Ryan下一步是尋找平價機票，結果找到飛往西班牙Alicante航班的「最後召集機票」，只需3.9英鎊(約38港元)。他去前在網上搜尋當地超市的橄欖油售價，發現他們自家品牌的售價一樽只需2.6歐元，即2.19英鎊(約21港元)。機票錢3.9英鎊，而橄欖油則2.19英鎊，加埋是6.09英鎊(約59港元)。為了挑戰成功，Ryan返回英國的機票不可超過1.29英鎊(約12港元)。結果他幸運地找到只需1英鎊(約9.6港元)的回程票機。來回機票加上一樽橄欖油共7.09英鎊，少過英國一樽橄欖油的7.38英鎊，挑戰成功。
網民：去機場唔使搭車？
不過，有網民突破盲點，機場與市區有一段距離，難道不需要搭車，諷稱「去機場都行左好耐」。另一人說，Ryan要加埋車錢費等才合理。也有人說，他拿來比較的橄欖油容量不同，在西班牙買的是250毫升，英國那樽是750毫升，那來的平。有居於西班牙的網民表示，橄欖油在西班牙並不平。甚至有網民指出，250毫升不可手提行李攜上機，Ryan搭的是廉航，要付寄艙行李費。Ryan回答稱，他將其分開裝，不超過100毫升的限制。