網紅教「反白眼」治失眠 瞬吸逾730萬瀏覽 竟然有根據？

主打健康主題的網紅Heather Gordon在TikTok帳戶Pretty Sick Heather中，示範令自己「快速入睡」的秘技——首先，讓眼睛注視地板，然後望回中間；之後向左看，然後望回中間，再向右看，然後再望回中間。接著是上向看，然後順時針轉一圈，再逆時針轉一圈，最後，讓眼睛注視鼻樑，就像做「鬥雞眼」一樣。簡而言之，就是反白眼式轉動眼球。

外國一名女網紅早前在TikTok教網民做眼部動作，聲稱可以令自己快速入睡，片段旋即錄得逾730萬次瀏覽。有關動作看來跟反白眼差不多，但原來竟然有根據！

失眠｜「我邊看片邊做，就睡著了」

她聲稱，「一旦發現自己在夜裡醒來，就要做這個，並重複這個動作，直至重新入睡」，並揚言自己做兩轉就會睡著，甚至向網民「保證」，絕對不會做完還睡不著。

奇妙的是，有網民留言稱她的方法有效，「我做了3次，會覺得自己感到困倦想睡！」有人甚至說「我邊看片段邊做，就睡著了」，還說連畫面都來不及關掉，有這麼誇張嗎？

失眠｜心臟科醫生指與褪黑激素有關

撇除「打手」成分，Heather Gordon的動作相信並非自創，而是從網上找來，有專家表示其實她提供的方法是有根據的。丹麥心臟科醫生Willem Gielen於去年10月曾在網上發表文章，推介做反白眼運動幫助入眠。他指出眼球滾動動作，與褪黑激素的釋放有關，褪黑激素是調節人們睡眠及覺醒模式的賀爾蒙。因此，透過有意識地向上轉動眼睛，可以觸發這個自然過程，並令身體開始進入睡眠周期。而且，在進行「翻白眼運動」時，精神會集中在如何郁動眼球上，注意力會從令人睡不著的混亂思緒中移開，有助入睡；另據報轉動眼球亦可啟動副交感神經，令人放鬆。不過，也曾有醫生呼籲人們別胡亂反白眼，指有可能導致眼球變形，甚至視網膜剝離。